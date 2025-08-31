Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε ο εισαγγελέας στην οδηγό της πολυτελούς Porsche που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, και εγκατέλειψε δυο τραυματίες, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η 45χρονη υποστηρίζει πως ήταν σε σοκ και δεν κατάλαβε τι συνέβη. Συγκεκριμένα, λέει ότι το τελευταίο πράγμα που θυμάται ήταν μία κίνηση για να ανοίξει το κλιματιστικό του αυτοκινήτου της.

Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος παρέμεινε επί 2,5 ώρες στο γραφείο του εισαγγελέα το Σάββατο (30/8) και τελικά της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η γυναίκα βίωσε μερική απώλεια μνήμης και δεν κατάφερε να αντιληφθεί πλήρως τι συνέβη, ούτε να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές μετά το περιστατικό.

Η ίδια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, περιέγραψε: «Καθώς οδηγούσα προς το σπίτι, έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι αίματα στο πρόσωπό μου και έντονο πόνο όταν βρέθηκα στο νοσοκομείο. Εκεί μου εξήγησαν ότι με μετέφερε φίλη μου και τότε έμαθα πως συγκρούστηκα με άλλο όχημα».

«Το Xanax το έλαβε στο νοσοκομείο»

Σε δηλώσεις τους, μετά την κακουργηματική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 45χρονης, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της, Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και το Σάββατο (30/8) ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε. Aν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ», είπε ο έτερος συνήγορός της, Κωνσταντίνος Οικονόμου και πρόσθεσε: «Είναι το Xanax που έλαβε μεταγενέστερα στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια».