Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογείται η 45χρονη οδηγός της Porsche – Τι λέει η φίλη που διασκέδαζε μαζί της, συγκλονίζει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε

Στα κρατητήρια θα παραμείνει μέχρι την απολογία της στην ειδική ανακρίτρια, την ερχόμενη Τρίτη, η 45χρονη επιχειρηματίας και οδηγός της Porsche, η οποία ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο νέοι άνθρωποι, μία 26χρονη και ο 28χρονος σύντροφός της.

Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος παρέμεινε επί 2,5 ώρες στο γραφείο του εισαγγελέα το Σάββατο (30/8) και τελικά της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η ίδια υποστηρίζει πως ήταν σε σοκ και δεν κατάλαβε τι συνέβη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το τελευταίο πράγμα που θυμάται ήταν μία κίνηση για να ανοίξει το κλιματιστικό του αυτοκινήτου της.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η γυναίκα βίωσε μερική απώλεια μνήμης και δεν κατάφερε να αντιληφθεί πλήρως τι συνέβη, ούτε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές μετά το περιστατικό.

Η ίδια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα grtimes.gr, περιέγραψε: «Καθώς οδηγούσα προς το σπίτι, έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι αίματα στο πρόσωπό μου και έντονο πόνο όταν βρέθηκα στο νοσοκομείο. Εκεί μου εξήγησαν ότι με μετέφερε φίλη μου και τότε έμαθα πως συγκρούστηκα με άλλο όχημα».

«Δεν θυμόταν τίποτα, ήταν σε σοκ»

Η φίλη της, που διασκέδαζε μαζί της λίγες ώρες πριν από το τροχαίο, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Όπως λέει, η οδηγός της Porsche δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ αλλά μετά το τροχαίο ήταν σε σοκ.

«Δεν θυμόταν τίποτα, τι έγινε. Ήταν σε σοκ», είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχόλιο της δημοσιογράφου ότι τελικά προέκυψε πως δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, είπε: «Όχι, σε νορμάλ πλαίσια» και διέψευσε ότι η οδηγός βγήκε από την ηλιοροφή.

«Ακολουθούσαμε γιατί το σπίτι μας είναι κοντά. Ήταν μόνη της και την μετέφεραν μέσα στα αίματα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε η φίλη της κατηγορουμένης.

Συγκλονίζει η μητέρα της 26χρονης: «Είναι τυχεροί που έζησαν»

Οι δύο τραυματίες του δεύτερου οχήματος εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η 26χρονη οδηγός νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ, εξαιτίας του τραύματος που έχει στους πνεύμονες, ενώ ο 28χρονος σύντροφός της νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση σε δωμάτιο του νοσοκομείου, φέροντας κατάγματα σπονδύλων.

Η μητέρα της 26χρονης μίλησε στο Star και συγκλονίζει με τα λεγόμενά της. «Έτρεχε, μου λέει, μαμά πάνω από 200. Εγώ μπήκα λίγο και για ψυχολογική υποστήριξη, δεν ήθελα να την αναστατώσω. Και είναι τυχερά που ζήσανε. Εγώ είδα το αμάξι το πίσω μέρος… δεν υπάρχει πίσω θέση».

Αναφερόμενη στην οδηγό της Porsche, η μητέρα της τραυματισμένης κοπέλας είπε: «Αλλά αυτή φρόντισε να πάρει τη φίλη της. Υπάρχουν και συνεργοί εκεί πέρα στην εγκατάλειψη. Δεν μπορούσαν να πάρουν ένα τηλέφωνο να πάνε μετά από μιάμιση ώρα; Ειλικρινά δεν ξέρω πότε πήγε το ασθενοφόρο. Τα παιδιά ψυχορραγούσαν».

Τι ανέφεραν οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche

Σε δηλώσεις τους, μετά την κακουργηματική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 45χρονης, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της, Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και το Σάββατο (30/8) ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε. Aν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ», είπε ο έτερος συνήγορός της, Κωνσταντίνος Οικονόμου και πρόσθεσε: «Είναι το Xanax που έλαβε μεταγενέστερα στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια».