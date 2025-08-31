Τελ Αβίβ: Χιλιάδες διαδηλωτές καλούν τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να «γράψει ιστορία» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (30/8) στο Τελ Αβίβ ζητώντας έναν γρήγορο τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς, με ορισμένους από τους διαδηλωτές να καλούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την ανάκτηση της σορού ενός ακόμη ομήρου

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Ομήρων στο κέντρο του Τελ Αβίβ καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να συμφωνήσει σε μια συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων.

Ορισμένα μέλη οικογενειών των εναπομεινάντων ομήρων κάλεσαν τον Τραμπ να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να απελευθερώσει τους ομήρους, ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό που έγραφε: «Τραμπ, γράψε ιστορία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρόκειται να συνεδριάσει ξανά αύριο Κυριακή.

Μια πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει ήδη εγκριθεί από τη Χαμάς δεν πρόκειται να συζητηθεί, σύμφωνα με το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12.

«Απόψε, ο λαός του Ισραήλ έλαβε περαιτέρω απόδειξη ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ευνοεί έναν ατελείωτο πόλεμο έναντι των ομήρων, πηγαίνοντας εντελώς ενάντια στη βούληση του λαού, παρόλο που υπάρχει πραγματική πιθανότητα να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους», δήλωσε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων.

Το Φόρουμ καλέσει σε νέες διαδηλώσεις αύριο Κυριακή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Ξεκινά η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Vigoz: Το τρίτροχο όχημα με πεταλιέρα χωρίς αλυσίδα που μπορεί να αναπτύξει εξαιρετικά μεγάλες ταχύτητες

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:23 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Γαλλία: Απομονωμένος, ο πρωθυπουργός Μπαϊρού βλέπει την θέση του να κινδυνεύει – Πώς εξανεμίστηκε η δημοτικότητα του πιο πιστού σε αρχές Γάλλου πολιτικού

Καθώς οι Παριζιάνοι εγκατέλειπαν την πρωτεύουσα τον Αύγουστο για τις ιεροτελεστικές καλοκαιριν...
22:37 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Τραμπ: Σχεδιάζει μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για τη μετονομασία του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργεί...
22:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νταϊάνα: Η αποκάλυψη για την τελευταία συνομιλία της με τον Ουίλιαμ – Ποια ήταν η αγωνία του πρίγκιπα

Το τελευταίο τηλεφώνημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λίγο πριν πεθάνει με τραγικό τρόπο στη σήραγ...
22:21 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Χούθι: Ορκίζονται εκδίκηση για τον θάνατο του πρωθυπουργού τους από τις ισραηλινές επιδρομές

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix