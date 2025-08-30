Νταϊάνα: Η αποκάλυψη για την τελευταία συνομιλία της με τον Ουίλιαμ – Ποια ήταν η αγωνία του πρίγκιπα

Το τελευταίο τηλεφώνημα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, λίγο πριν πεθάνει με τραγικό τρόπο στη σήραγγα Pont de l’Alma στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου 1997, ήταν με τον γιό της πρίγκιπα Ουίλιαμ, σύμφωνα με τον βιογράφο της Andrew Morton.

Αφού εγκαταστάθηκαν στην Imperial Suite του πεντάστερου ξενοδοχείου Ritz, στο Παρίσι, η η πριγκίπισσα τηλεφώνησε στον Ουίλιαμ, ο οποίος τότε είχε αγωνία γιατί του είχε ζητηθεί να συμμετάσχει σε μια φωτογράφιση στο Eton με αφορμή την έναρξη του τρίτου έτους των σπουδών του.  Η φωτογράφιση ήταν μέρος μιας συμφωνίας μεταξύ του Τύπου και του παλατιού, σύμφωνα με τον Andrew Morton.

Στο βιβλίο του «Diana: Her True Story – In Her Own Words»,  ο Morton εξήγησε: “Σε αντάλλαγμα για να αφήσουν τους νεαρούς πρίγκιπες στην ησυχία τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα είχαν περιστασιακά την ευκαιρία να κάνουν επίσημες φωτογραφίσεις.

‘Ο Ουίλιαμ ανησυχούσε ότι υπήρχε κίνδυνος ο νεότερος αδελφός του, ο πρίγκιπας Χάρι, να επισκιάζεται. Ήταν μια ανησυχία που συμμεριζόταν και η Νταϊάνα’, πρόσθεσε.  ‘Καθώς έφτιαχνε τα μαλλιά της στο Ritz, αναμφίβολα αναλογιζόταν αυτή τη συζήτηση, την τελευταία της με τον μεγαλύτερο γιο της’. Κατά πόσον επισκίαζε τον μικρότερο αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι.

Ο Ντόντι είχε αφήσει εν τω μεταξύ την Νταϊάνα να μιλήσει στον ανήσυχο γιο της και επισκέφθηκε ένα κοντινό κοσμηματοπωλείο, το Alberto Repossi.  Εκεί ο Βρετανοαιγύπτιος εκατομμυριούχος παρέλαβε το δαχτυλίδι “Tell Me Yes” που είχε στείλει για να το τροποποιήσει.

«Είναι σοβαρό, θα παντρευτούμε»

Η Νταϊάνα είχε επιλέξει το δαχτυλίδι, που εκτιμάται ότι άξιζε περίπου 11.000 λίρες, ενώ ψώνιζε με τον Ντόντι στο Μόντε Κάρλο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας τους στη Μεσόγειο. Ο Ντόντι είχε επίσης μιλήσει με τον Σαουδάραβα εκατομμυριούχο Χασάν Γιασίν, αδελφό του πατριού του, ο οποίος έτυχε να διαμένει στο Ritz το ίδιο βράδυ.

‘Είναι σοβαρό. Θα παντρευτούμε’, φέρεται να του είπε ο Ντόντι. Ο Χασάν θυμήθηκε αργότερα: “Ήμουν χαρούμενος γι’ αυτόν, και για τους δύο”.  Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Ντόντι και η Νταϊάνα είχαν προγραμματίσει να επισκεφθούν το διαμέρισμά του στα Ηλύσια Πεδία πριν δειπνήσουν στο εστιατόριο Le Benoit κοντά στο Κέντρο Πομπιντού.

“Μήπως εδώ ο Ντόντι σχεδίαζε να κάνει μια δήλωση αγάπης, να παρουσιάσει το δαχτυλίδι, το οποίο βρέθηκε αργότερα στο διαμέρισμά του, και να ζητήσει το χέρι της Νταϊάνα σε γάμο;” έγραψε ο Morton.  ‘Σίγουρα οι τελευταίες συνομιλίες τους με έμπιστους εκείνη τη νύχτα έδειχναν ότι η σύντομη σχέση τους επρόκειτο να πάρει μια σημαντική και ίσως μόνιμη πορεία.

Εκτός από τον Ουίλιαμ, ένας από τους τελευταίους ανθρώπους στους οποίους τηλεφώνησε η Νταϊάνα τη νύχτα του θανάτου της δεν ήταν άλλος από τον Ρίτσαρντ Κέι, τον αρχισυντάκτη της Daily Mail. Ο Κέι Θυμήθηκε ότι η Νταϊάνα έπρεπε να επιστρέψει στο Λονδίνο εκείνο το βράδυ, αλλά η κακοκαιρία την καθυστέρησε για 24 ώρες.

‘Η καθυστέρηση σήμαινε ότι δεν θα έφτανε πίσω στο παλάτι του Κένσινγκτον πριν από την Κυριακή’, εξήγησε ο Ρίτσαρντ Κέι,  ‘όταν ο Ουίλιαμ και ο Χάρι θα την συναντούσαν μετά από τρεισήμισι εβδομάδες,  με τον πρίγκιπα Κάρολο και τους βασιλικούς στο Balmoral.

“Αναμφίβολα, θα ήταν εντελώς μπερδεμένη με την κριτική που δέχτηκε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ότι με κάποιο τρόπο εγκατέλειψε τα παιδιά για να φύγει με τον Ντόντι.  Είχε κανονιστεί προσεκτικά να περάσουν ένα μέρος του καλοκαιριού με τον πατέρα τους και ίσο χρόνο μαζί της”, έγραψε ο Ρίτσαρντ Κέι,  σε άρθρο του στην Daily Mail με αφορμή την 20ή επέτειο του θανάτου της Νταϊάνα.

Ο ίδιος θυμήθηκε επίσης την “απογοήτευση” της Νταϊάνα για το γεγονός ότι ο Ουίλιαμ “αναμενόταν να αντιμετωπίσει μια φωτογράφιση στο Eton στην αρχή της επερχόμενης περιόδου χωρίς τον Χάρι”.

Έγραψε: “Η Νταϊάνα είχε καθιερώσει ότι, όπου ήταν δυνατόν, τα αγόρια θα έπρεπε να μοιράζονται τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν μια συμφωνία που ο Κάρολος τήρησε πιστά όλα τα επόμενα χρόνια”.

