Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Κιάτο – Μήνυμα από το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (30/8) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο Κιάτο Κορινθίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για έναν χώρο που λειτουργούσε παλαιότερα ως χώρος διασκέδασης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Πάντως, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 λόγω των καπνών.

«Πυρκαγιά σε πρώην χώρο συνάθροισης κοινού στην περιοχή Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

21:41 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

