Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche

Την υπεράσπισή της ετοιμάζει η 45χρονη οδηγός της Porsche ενόψει της απολογίας της στην ειδική ανακρίτρια για το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, το τελευταίο πράγμα που θυμάται ήταν μία κίνηση για να ανοίξει το κλιματιστικό του αυτοκινήτου της.

Όπως ανέφεραν οι συνήγοροί της, η γυναίκα βίωσε μερική απώλεια μνήμης και δεν κατάφερε να αντιληφθεί πλήρως τι συνέβη, ούτε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές μετά το περιστατικό.

Η ίδια περιέγραψε: «Καθώς οδηγούσα προς το σπίτι, έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι αίματα στο πρόσωπό μου και έντονο πόνο όταν βρέθηκα στο νοσοκομείο. Εκεί μου εξήγησαν ότι με μετέφερε φίλη μου και τότε έμαθα πως συγκρούστηκα με άλλο όχημα», όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα grtimes.gr.

Ποινική δίωξη στην 45χρονη

Σε βάρος της 45χρονης ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το τροχαίο.

Συγκεκριμένα η οδηγός κατηγορείται για: Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (30/8), οι δικηγόροι της προχώρησαν σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε. Aν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Η κατάσταση των τραυματιών

Εξακολουθούν να νοσηλεύονται τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν μετά το τροχαίο ατύχημα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, σύμφωνα με τη voria.gr.

Η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, εξαιτίας του τραύματος που έχει στους πνεύμονες.

Ο 28χρονος σύντροφός της, επίσης θύμα του τροχαίου, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, νοσηλευόμενος σε κλινική, έχοντας κατάγματα σπονδύλων.

