Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτούς τους 4 μήνες καταπνίγουν τα συναισθήματά τους

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τέσσερις συγκεκριμένες ημερομηνίες καταπιέζουν τα συναισθήματά τους. Φωτογραφία: Freepik

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τέσσερις συγκεκριμένους μήνες, χαρακτηρίζονται από την έντονη τάση τους να κρύβουν τα συναισθήματα, να υποτιμούν τον πόνο τους και να μην αποκαλύπτουν τα ευάλωτα σημεία τους.

Ενώ μερικοί άνθρωποι στη ζωή φορούν την καρδιά τους στο μανίκι τους, άλλοι είναι πιο επιλεκτικοί στο να επιτρέπουν στα συναισθήματά τους να βγουν στην επιφάνεια.

Είτε επειδή θέλουν να διατηρήσουν την ειρήνη είτε επειδή δεν θέλουν να φανούν ευάλωτοι, ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να καταπνίγουν τα συναισθήματά τους παρά να τα μοιράζονται—και αποδεικνύεται ότι ο μήνας στον οποίο γεννήθηκαν μπορεί να έχει σχέση με αυτό.

Ποιοι είναι οι 4 γενέθλιοι μήνες όσων καταπνίγουν τα συναισθήματά τους:

  • Ιανουάριος,
  • Σεπτέμβριος,
  • Οκτώβριος,
  • Νοέμβριος

Ιανουάριος

Δεν φοβάστε να ανοιχθείτε, αλλά δεν θέλετε να το κάνετε. Προτιμάτε να ακούτε τους άλλους και να αναλαμβάνετε τον έλεγχο ενός προβλήματος, παρά να αναλύετε τα συναισθήματά σας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθετε βαθιά—σίγουρα νιώθετε.
Ωστόσο, συχνά θεωρείτε ότι τα συναισθήματα μπαίνουν εμπόδιο στην πρόοδό σας, γι’ αυτό είναι πολύ πιο πιθανό να τα καταπιέσετε παρά να αφήσετε κάποιον να δει ότι δυσκολεύεστε.

Σεπτέμβριος

Η αλήθεια είναι ότι θέλετε να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με τους άλλους, αλλά με την επιθυμία σας να δείχνετε πάντα ότι τα έχετε όλα υπό έλεγχο και να μη θέλετε να επιβαρύνετε κανέναν με τα συναισθήματά σας, είναι πιο πιθανό να τα κρατάτε για τον εαυτό σας. Ωστόσο, αυτό συχνά γυρίζει μπούμερανγκ, επειδή θέλετε οι άλλοι να παρατηρήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά, πράγμα που μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα αν εκείνοι δεν αντιληφθούν πόσο καλά κρύβετε τα πραγματικά σας συναισθήματα.

Οκτώβριος

Ο μοναδικός σας συνδυασμός ανάγκης για διατήρηση της ειρήνης και επιθυμίας για ιδιωτικότητα συχνά σας οδηγεί στο να κρατάτε τα συναισθήματά σας κλειδωμένα, ιδιαίτερα αν φαίνεται ότι η έκφρασή τους θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον στενό σας κύκλο.

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν αυτή την πλευρά σας, επειδή είστε αρκετά διαισθητικοί ώστε να αντιλαμβάνεστε με ευκολία τα συναισθήματα των άλλων, και είναι πολύ πιο πιθανό να εστιάσετε στα συναισθήματα κάποιου άλλου παρά να στρέψετε το φως στα δικά σας.

Τελικά, αυτό μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν πως δεν γνωρίζουν τον πραγματικό σας εαυτό—και ένα μέρος σας προτιμά να είναι έτσι.

Νοέμβριος

Είστε αινιγματικοί! Θέλετε να είστε μυστηριώδεις! Είστε αρκετά διορατικοί ώστε να «διαβάζετε» τους ανθρώπους σαν ανοιχτό βιβλίο, ενώ ταυτόχρονα κρατάτε τα δικά σας συναισθήματα καλά κρυμμένα.

Με κάποιους τρόπους, νιώθετε σαν το μαύρο πρόβατο και πιστεύετε ότι οι άλλοι δεν θα σας καταλάβουν, γι’ αυτό είστε αποφασισμένοι να προστατεύσετε την καρδιά σας μη αφήνοντας τον καθένα να ξέρει τι νιώθετε.

Νιώθετε πολύ πιο άνετα να είστε μόνοι σας και να κρατάτε πράγματα για τον εαυτό σας, παρά να εκθέτετε τις ευαλωτότητές σας για να τις δει ο κόσμος.

