Αριθμολογία: Όσοι έχουν γεννηθεί αυτούς τους 3 μήνες κουβαλούν μια ευγενική γοητεία που μαγνητίζει

Όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπους που φέρουν τον εαυτό τους με έναν σχεδόν υπνωτιστικό τρόπο. Όταν μπαίνουν σε ένα δωμάτιο, φέρνουν κομψότητα, κύρος και μεταδοτικά χαμόγελα.

Ή, ίσως, ο τρόπος που συνομιλούν ξεχωρίζει, τραβώντας τους άλλους κοντά και δημιουργώντας μια φωτεινή, ζεστή ελπίδα για την ανθρωπότητα.

Ένα είναι σίγουρο – η ικανότητά τους να συνδέονται, να προσελκύουν και να τραβούν τους άλλους με ευκολία είναι εντυπωσιακή.

Διαβάστε παρακάτω για να ανακαλύψετε ποιοι τρεις μήνες γέννησης είναι πιο πιθανό να φέρουν αυτή τη γλυκιά, μαγνητική γοητεία που όλοι επιθυμούμε να ενσαρκώσουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τα άτομα που έχουν γεννηθεί τρεις συγκεκριμένους μήνες κουβαλούν μια ακαταμάχητη γοητεία

Μάιος,

Ιούνιος,

Οκτώβριος

Μάιος

Όσοι/ες έχουν γεννηθεί τον Μάιο είναι είτε αισθησιακοί Ταύροι, αφοσιωμένοι στο να φέρνουν σταθερά αποτελέσματα, είτε κοινωνικοί Δίδυμοι, ικανοί να κρατούν διττές απόψεις για να κατανοούν όλους όσους εμπλέκονται.

Επομένως, όσοι/ες γεννήθηκαν τον Μάιο είναι συχνά γνωστοί/ες για την φυσική τους ικανότητα να συνδέονται με τους ανθρώπους.

Η διακριτική τους μαγεία λάμπει μέσα από κάθε γενναιόδωρη πράξη υπηρεσίας, φιλική φιλοφρόνηση και εξατομικευμένη προσέγγιση προς κάθε άτομο με το οποίο αλληλεπιδρούν.

Εμφανίζονται με χάρη, τακτ και πρόθεση στις κινήσεις, τις ενέργειες και τα λόγια τους, τραβώντας τους άλλους κοντά για να παρατηρήσουν πιο προσεκτικά την αύρα τους.

Ιούνιος

Οι γεννημένοι/ες τον Ιούνιο αντιπροσωπεύονται από τους ομιλητικούς Διδύμους, γεμάτους κοσμική εξυπνάδα και διορατικότητα για την ανθρώπινη φύση, ή από τους ευαίσθητους Καρκίνους, που είναι διαισθητικά συντονισμένοι με τα συναισθηματικά ρεύματα ανά πάσα στιγμή.

Όσοι/ες έχουν γεννηθεί τον Ιούνιο είναι γνωστοί/ες για τη βαθιά τους εστίαση στις σχέσεις, την περιέργεια για το τι σκέφτονται οι άλλοι και τι κουβαλούν στην καρδιά τους.

Η γνήσια επιθυμία τους να κατανοούν τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων τους κάνει να φαίνονται φροντιστικοί, επενδυμένοι και συναισθηματικά ευφυείς προς νέους φίλους.

Φέρουν μια διακριτική δύναμη να φωτίζουν έναν χώρο, χρησιμοποιώντας τη γλυκιά τους γοητεία για να διαλύουν την ένταση, να προκαλούν γέλιο και να συνδέουν τους ανθρώπους.

Οκτώβριος

Οι γεννημένοι/ες τον Οκτώβριο είναι βαθιά αφοσιωμένοι/ες στην ανθρώπινη ψυχή.

Είτε πρόκειται για τους διαπροσωπικούς Ζυγούς, που επιζητούν ειρήνη, αρμονία και σύνδεση, είτε για τους ενδοσκοπικούς Σκορπιούς, που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει ψυχολογικά κάτω από την επιφάνεια, όσοι/ες έχουν γεννηθεί τον Οκτώβριο τείνουν να είναι ισχυροί θεραπευτές.

Ακόμη και η έντασή τους εκδηλώνεται με διακριτικό τρόπο, ποτέ υπερβολικά σε κοινωνικά πλαίσια.

Οι άνθρωποι τους βρίσκουν μυστηριώδεις, γοητευτικούς και περιέργους να τους κατανοήσουν. Η μαγνητική τους γοητεία είναι αβίαστη – δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν να κερδίσουν τους άλλους, κι όμως το καταφέρνουν σχεδόν κάθε φορά.