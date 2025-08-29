Θεσσαλονίκη: Μία 45χρονη επιχειρηματίας είναι η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο – Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μία 45χρονη επιχειρηματίας είναι η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο – Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, η οποία εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/09) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, πρόκειται για μία 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο εάν η ίδια οδηγούσε την Porsche τη στιγμή που σημειώθηκε το τροχαίο, με τις Αρχές να την αναζητούν προκειμένου να καταθέσει.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Φώτο: ΕΡΤ
Φώτο: ΕΡΤ
Φώτο: ΕΡΤ

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός της Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
12:17 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ηλεία: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος δύο ανδρών – Τους απείλησαν με μαχαίρια και όπλα, άρπαξαν 5.000 ευρώ και έγιναν καπνός

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος δυο αλλοδαπών, που έγινε τον περασμένο Μάιο, στην Ηλεία...
11:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατά την ακαδημαϊκή ...
11:09 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Στο στόχαστρο διαρρηκτών σπίτι στην Ανάβυσσο – Άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα, αυτοκίνητο και ηλεκτρικό ποδήλατο

Διαρρήκτες άνοιξαν σπίτι στην Ανάβυσσο, έκλεψαν χρήματα και αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε ...
10:26 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή και προκλήθηκε φωτιά – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή την φορά στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου νωρίτερα σ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix