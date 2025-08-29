Βόλος: Άνδρας έσερνε αιμόφυρτη γυναίκα στο κέντρο της πόλης

Σκηνές που θυμίζουν θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (28/08) σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Βόλου, όπου ένας άνδρας τραβούσε με βίαιο τρόπο από το χέρι μία γυναίκα, η οποία έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγούσε.

Το περιστατικό στην οδό Δημητριάδος, στο ύψος της Κ. Καρτάλη, προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε πολίτες που έβλεπαν το σκηνικό να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του άνδρα, να τον ηρεμήσουν καθώς έδειχνε άγριες διαθέσεις, να ρωτήσουν τι συνέβη στην κοπέλα που αιμορραγούσε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Οι δυο τους, με τη γυναίκα να δείχνει ότι υποφέρει από τους τραυματισμούς, αλλά και από την άσχημη μεταχείριση, διέσχισαν για κάποια μέτρα το πεζοδρόμιο της οδού Δημητριάδος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, ο άνδρας έκανε μεταβολή, συνεχίζοντας να την τραβά ή να την σπρώχνει και επέστρεψαν στο ύψος της οδού Αγίου Νικολάου, όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και προσπαθούσε με τη βία να την επιβιβάσει μέσα στο όχημα.

Ακούστηκαν πολλές φωνές, ακόμη και από μπαλκόνια πολυκατοικιών, να αφήσει την κοπέλα ήσυχη, να καλέσει ασθενοφόρο ή να την πάει στο Νοσοκομείο.

Με βιαστικές κινήσεις τότε άναψε τη μηχανή του αυτοκινήτου και έγινε «καπνός», αναπτύσσοντας ταχύτητα στον κεντρικό δρόμο και περνώντας με κόκκινο. Η κοπέλα ήταν μαζί του, μέσα στο αυτοκίνητο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στην Αστυνομία.