Βόλος: Άνδρας έσερνε αιμόφυρτη γυναίκα στο κέντρο της πόλης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Άνδρας έσερνε αιμόφυρτη γυναίκα στο κέντρο της πόλης

Σκηνές που θυμίζουν θρίλερ εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (28/08) σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Βόλου, όπου ένας άνδρας τραβούσε με βίαιο τρόπο από το χέρι μία γυναίκα, η οποία έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγούσε.

Το περιστατικό στην οδό Δημητριάδος, στο ύψος της Κ. Καρτάλη, προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε πολίτες που έβλεπαν το σκηνικό να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του άνδρα, να τον ηρεμήσουν καθώς έδειχνε άγριες διαθέσεις, να ρωτήσουν τι συνέβη στην κοπέλα που αιμορραγούσε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Οι δυο τους, με τη γυναίκα να δείχνει ότι υποφέρει από τους τραυματισμούς, αλλά και από την άσχημη μεταχείριση, διέσχισαν για κάποια μέτρα το πεζοδρόμιο της οδού Δημητριάδος.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων, ο άνδρας έκανε μεταβολή, συνεχίζοντας να την τραβά ή να την σπρώχνει και επέστρεψαν στο ύψος της οδού Αγίου Νικολάου, όπου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και προσπαθούσε με τη βία να την επιβιβάσει μέσα στο όχημα.

Ακούστηκαν πολλές φωνές, ακόμη και από μπαλκόνια πολυκατοικιών, να αφήσει την κοπέλα ήσυχη, να καλέσει ασθενοφόρο ή να την πάει στο Νοσοκομείο.

Με βιαστικές κινήσεις τότε άναψε τη μηχανή του αυτοκινήτου και έγινε «καπνός», αναπτύσσοντας ταχύτητα στον κεντρικό δρόμο και περνώντας με κόκκινο. Η κοπέλα ήταν μαζί του, μέσα στο αυτοκίνητο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στην Αστυνομία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
12:17 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ηλεία: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος δύο ανδρών – Τους απείλησαν με μαχαίρια και όπλα, άρπαξαν 5.000 ευρώ και έγιναν καπνός

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος δυο αλλοδαπών, που έγινε τον περασμένο Μάιο, στην Ηλεία...
11:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατά την ακαδημαϊκή ...
11:46 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Μία 45χρονη επιχειρηματίας είναι η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο – Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, η οποία εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα ...
11:09 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Στο στόχαστρο διαρρηκτών σπίτι στην Ανάβυσσο – Άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα, αυτοκίνητο και ηλεκτρικό ποδήλατο

Διαρρήκτες άνοιξαν σπίτι στην Ανάβυσσο, έκλεψαν χρήματα και αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix