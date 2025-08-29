ΗΠΑ: Τροπολογία για τον περιορισμό των εξαγωγών αμερικανικών όπλων στην Τουρκία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Enikos Newsroom

διεθνή

ηπα κονγκρεσο

Ο βουλευτής Josh Gottheimer κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων τροπολογία που επιχειρεί να περιορίσει τις μεταβιβάσεις αμερικανικών όπλων προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με την νομοθετική πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να εγκρίνει ή να χορηγήσει άδεια εξαγωγής αμυντικών υλικών ή υπηρεσιών προς την Τουρκία, έως ότου το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Πεντάγωνο υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η έκθεση θα πρέπει να καλύπτει τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει την κυριαρχία συμμάχων του ΝΑΤΟ, μεγάλων μη–ΝΑΤΟ συμμάχων ή της Κύπρου και δεν υποστηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, τις ενέργειες για την αποτροπή παράνομων αγορών όπλων από αντιπάλους των ΗΠΑ, τα μέτρα για την αποτροπή χρήσης αμερικανικών όπλων στην κατοχή της Κύπρου, καθώς και την κατάσταση των όπλων που βρίσκονται ήδη εκεί, και τις προσπάθειες της Τουρκίας να προστατεύσει Αμερικανούς στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους από επιθέσεις.

Η απαγόρευση ισχύει έως πέντε χρόνια ή έως ότου ο Πρόεδρος πιστοποιήσει ότι η Τουρκία δεν παραβιάζει πλέον την κυριαρχία των συμμάχων ή της Κύπρου.

Η νομοθετική πρωτοβουλία στηρίχθηκε από τις οργανώσεις HALC και AHI.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό είναι το καλύτερο φρούτο για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με ειδικούς

22χρονη από τη Βραζιλία πέθανε έπειτα από αλλεργική αντίδραση κατά την αξονική τομογραφία – Πόσο συχνό είναι;

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα που ράβει ένα φόρεμα σε 17 δευτερόλεπ...
περισσότερα
08:54 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Απειλητικές δηλώσεις Φιντάν: «Οι Έλληνες να μην ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις – Μπορεί να προκύψουν συνέπειες που θα πληρώσει ο λαός τους»

Σε μία προκλητική επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν...
05:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Πολιτική κόντρα μετά τη σύλληψη δύο πυροσβεστών από την CBP

Η σύλληψη δυο πυροσβεστών που συμμετείχαν σε επιχείρηση στο βορειοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ για να ...
04:35 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Μακελειό στην Μινεσότα: Ταυτοποιήθηκαν τα δύο θύματα της επίθεσης

«Eμμονικό με την ιδέα να σκοτώσει παιδιά» χαρακτήρισαν οι Αρχές τον δράστη της επίθεσης στο κα...
03:35 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την Πέμπτη (28/8)...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix