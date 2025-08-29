Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

κοινωνία

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

Συνάντηση με στρατηγικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Μπρατάκου, και του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Βασίλη Κορκίδη. Κεντρικά θέματα της συζήτησης ήταν η βιομηχανία, η μεταποίηση και η καινοτομία, ως βασικοί πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αττικής και τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, υπογραμμίστηκε η σημασία ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ως κρίσιμων εργαλείων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε: «Η Μητροπολιτική Αττική είναι η καρδιά της ελληνικής οικονομίας και κινητήριος μοχλός ανάπτυξης για όλη τη χώρα. Με σχεδόν το 48% του ΑΕΠ, το 43% της απασχόλησης και το 51% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να ηγηθεί της νέας παραγωγικής εποχής και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. Η βιομηχανία, η μεταποίηση και η καινοτομία είναι οι πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε ένα πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε κανείς να μην μένει πίσω. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την παραγωγική βάση της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να υποστηρίξουμε τις εξαγωγές και να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Η στενή συνεργασία με θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις είναι καθοριστική. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και καινοτόμο περιβάλλον ανάπτυξης για όλη την Αττική και τις 66 γειτονιές της».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η συνεργασία θεσμών, επιχειρήσεων και Περιφέρειας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αναπτυξιακού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να καινοτομούν και να δημιουργούν υπεραξία για την Αττική και τη χώρα. Η βιομηχανία, η μεταποίηση και η καινοτομία αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους θα χτιστεί ένα πιο ανταγωνιστικό, βιώσιμο και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο για την ελληνική οικονομία».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, σημείωσε: «Η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομία της Αττικής, ιδιαίτερα στον Πειραιά, όπου η ναυπηγική βιομηχανία και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν παραδοσιακά ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών μπορεί να αναβαθμίσει την παραγωγική μας ικανότητα και να ενισχύσει την εξωστρέφεια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την Περιφέρεια και τη χώρα συνολικά».

