Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της – «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Enikos Newsroom

πολιτική

Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της – «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) αποκάλυψε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη από το βήμα της Βουλής, στέλνοντας μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν.

Όπως εξήγησε, οι δράστες έγραψαν συνθήματα ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η Σέβη Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών, διατύπωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
12:01 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαβιβάστηκε στη Βουλή η μήνυση κατά της Λιάνας Κανέλλη – «Μια ακόμα αξιοθρήνητη πράξη», απαντά η ΚΟ του ΚΚΕ

Διαβιβάστηκε στη Βουλή την Τρίτη (26/8) η μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά της ...
11:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Yπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουρ...
10:29 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Υπουργικό Συμβούλιο: Η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Δείτε...
09:33 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους: Οι προκλητικές δηλώσεις Φιντάν και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας

Αυστηρή απάντηση τόσο από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, όσο και από τον Κυβερνητ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix