Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο στην Κέρκυρα το Σάββατο» – Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βροχερός καιρός
Φωτογραφία αρχείου

Έπειτα από πολλές ημέρες με ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο, από το μεσημέρι σήμερα (29/08) αναμένεται η εξασθένησή τους σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Το Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιόλουστο σε κάποιες περιοχές της χώρας, ωστόσο, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ανέφερε «λυπάμαι όσους έχουν γάμο στην Κέρκυρα», καθώς από το μεσημέρι του Σαββάτου θα σημειωθούν καταιγίδες στην περιοχή, όπως και στην Ήπειρο, ενώ την Κυριακή θα υπάρξουν λίγες μπόρες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Από τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι και πάλι αίθριος, με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς, οι μεγαλύτερες τιμές της εβδομάδας αναμένονται την Τρίτη και την Τετάρτη, στην Αθήνα τοπικά στους 35 με 36 βαθμούς.

Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευβοϊκό το πρωί τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα είναι αίθριος ο καιρός και οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς.

 

