Θεσσαλονίκη: Δύο περιστατικά επιθέσεων σε λίγα 24ωρα – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων

Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές Πυλαίας και Ωραιοκάστρου.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν συνολικά τέσσερις ανηλίκους για επιθέσεις σε συνομηλίκους τους.

Την περασμένη Τετάρτη βραδινές ώρες στην περιοχή της Πυλαίας τρεις 14χρονοι επιτέθηκαν σε ανήλικο, επίσης, 14 ετών, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν. Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με τη voria.gr.

Χθες βράδυ, αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου συνέλαβαν έναν 14χρονο από την Αλβανία καθώς έριξε δύο νεαρούς, 15 και 12 ετών, που επέβαιναν σε πατίνι. Τα δύο νεαρά άτομα έπεσαν κάτω με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Παράλληλα, συνελήφθησαν πέντε από τους γονείς των ανηλίκων που εμπλέκονται στις δύο περιπτώσεις σωματικών βλαβών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.