Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη σε Φιντάν: Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν

«Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της Ελλάδας» αναφέρει ο Γιώργος Γεραπετρίτης για τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

Απάντηση Μαρινάκη στον Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν»

«Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις» προσθέτει.

