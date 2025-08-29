Απάντηση Μαρινάκη στον Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης

Στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας απάντησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν», είπε στο Open και την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά ο Παύλος Μαρινάκης.

Νωρίτερα ο Χακάν Φιντάν είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις. «Μπορεί να προκύψουν συνέπειες που θα πληρώσει ο λαός τους», είπε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό είναι το καλύτερο φρούτο για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με ειδικούς

22χρονη από τη Βραζιλία πέθανε έπειτα από αλλεργική αντίδραση κατά την αξονική τομογραφία – Πόσο συχνό είναι;

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα που ράβει ένα φόρεμα σε 17 δευτερόλεπ...
περισσότερα
07:33 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Παπαθανάσης από Θεσσαλονίκη: Η Β. Ελλάδα στην «καρδιά» της αναπτυξιακής εξίσωσης

Αυξημένο σε ποσοστό 212% θα καταγράφεται το 2026 και συνολικά σε μια επταετία το Αναπτυξιακό Π...
07:33 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Αγγελούδης: «Ναι» για ένα μεγάλο Μητροπολιτικό πάρκο με μια σύγχρονη ΔΕΘ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου με μια σύγχρονη ΔΕΘ σ...
07:12 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Νέα εποχή: Μαχητικά drones αντικαθιστούν τα μαχητικά αεροσκάφη… το 2026

Ο δρόμος για την αντικατάσταση των πιλότων είναι ορθάνοιχτος, με τις ΗΠΑ να επενδύουν σημαντικ...
07:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Μενδώνη από Θεσσαλονίκη: Κάθε ευρώ που επενδύουμε στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία

«Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες κάθε ευρώ που επενδύουμε στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην π...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix