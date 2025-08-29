Απάντηση Μαρινάκη στον Φιντάν: «Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν»

Στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας απάντησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν», είπε στο Open και την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά ο Παύλος Μαρινάκης.

Νωρίτερα ο Χακάν Φιντάν είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις. «Μπορεί να προκύψουν συνέπειες που θα πληρώσει ο λαός τους», είπε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.