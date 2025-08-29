Τραγωδία στην Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαίο Καστοριά
Φώτο: voria.gr

Σήμερα (29/08), συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των δύο χωριών στην Καστοριά, θα πουν το τελευταίο “αντίο” στον Θέμη και την Αλεξάνδρα, στα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς – Αμυνταίου στην περιοχή της Κορρησού.

Οι δύο ανήλικοι είχαν φύγει από το σπίτι τους χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους αναζητούσαν για ώρες. Το πού βρίσκονταν αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού, που είχαν πάρει τα δύο ανήλικα, βρέθηκε παραμορφωμένο δίπλα σε ένα δέντρο, προφανώς έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στην προσπάθεια του 16χρονου οδηγού να το επαναφέρει, ξέφυγε, χτύπησε σε δέντρο, ξήλωσε συρματόπλεγμα και κατέληξε πάνω σε κορμό. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε τα ξημερώματα από περαστικό που αντίκρισε τυχαία το διαλυμένο όχημα στο χωράφι. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τους δύο ανήλικους, όμως εκείνοι είχαν ήδη αφήσει την τελευταία τους πνοή. Στο δρόμο εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος, ενώ κάτοικοι της περιοχής υπογράμμισαν ότι στο συγκεκριμένο σημείο πετάγονται συχνά άγρια ζώα.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα είναι:

  1. να πετάχτηκε απότομα μπροστά στο αυτοκίνητο κάποιο άγριο ζώο, αρκούδα ή αγριογούρουνο.
  2. να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος
  3. ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό στο χωριό πως πέρασε την διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό προκειμένου να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ξεφύγει της πορείας του το αυτοκίνητο με τις τραγικές συνέπειες.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε». Αυτά τα λόγια επαναλαμβάνουν οι γονείς του 16χρονου Θέμη, ο οποίος έχασε την ζωή του μαζί με την συνομήλικη κοπέλα του, Αλεξάνδρα.

Τόσο οι συγγενείς, όσο και οι κάτοικοι των χωριών από τα οποία κατάγονταν τα δύο νέα παιδιά, το Μαυροχώρι και η Πολυκάρπη Καστοριάς, βιώνουν το δικό τους δράμα. Το enikos.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της κοινότητας του Μαυροχωρίου, Βασίλη Μιρκόπουλο, λίγα λεπτά αφού αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας του Θέμη, αφού ήταν στενοί φίλοι. «Οι γονείς είναι συντετριμμένοι, τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Μου έλεγαν “δεν μπορούμε να το πιστέψουμε”. Ολόκληρη η κοινωνία μας ζει μία τραγωδία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό είναι το καλύτερο φρούτο για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με ειδικούς

22χρονη από τη Βραζιλία πέθανε έπειτα από αλλεργική αντίδραση κατά την αξονική τομογραφία – Πόσο συχνό είναι;

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα που ράβει ένα φόρεμα σε 17 δευτερόλεπ...
περισσότερα
07:37 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με δύο τραυματίες – Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08) στη Μουδανιώ...
07:19 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά οι άνεμοι από σήμερα – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος προβλέπεται  ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (29...
07:10 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Αυγούστου

Παρασκευή 29 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο το γεγονός που τιμάται από την Ορθ...
06:47 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Επιχείρηση διάσωσης 120 προσφύγων ανοιχτά της Ρόδου

Στη διάσωση περίπου 120 προσφύγων και μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο έπλεε 17...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix