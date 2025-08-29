Τραγωδία στην Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Σήμερα (29/08), συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των δύο χωριών στην Καστοριά, θα πουν το τελευταίο “αντίο” στον Θέμη και την Αλεξάνδρα, στα δύο 16χρονα παιδιά που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, στον επαρχιακό δρόμο Καστοριάς – Αμυνταίου στην περιοχή της Κορρησού.

Οι δύο ανήλικοι είχαν φύγει από το σπίτι τους χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους αναζητούσαν για ώρες. Το πού βρίσκονταν αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού, που είχαν πάρει τα δύο ανήλικα, βρέθηκε παραμορφωμένο δίπλα σε ένα δέντρο, προφανώς έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στην προσπάθεια του 16χρονου οδηγού να το επαναφέρει, ξέφυγε, χτύπησε σε δέντρο, ξήλωσε συρματόπλεγμα και κατέληξε πάνω σε κορμό. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε τα ξημερώματα από περαστικό που αντίκρισε τυχαία το διαλυμένο όχημα στο χωράφι. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τους δύο ανήλικους, όμως εκείνοι είχαν ήδη αφήσει την τελευταία τους πνοή. Στο δρόμο εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος, ενώ κάτοικοι της περιοχής υπογράμμισαν ότι στο συγκεκριμένο σημείο πετάγονται συχνά άγρια ζώα.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα είναι:

να πετάχτηκε απότομα μπροστά στο αυτοκίνητο κάποιο άγριο ζώο, αρκούδα ή αγριογούρουνο. να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό στο χωριό πως πέρασε την διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό προκειμένου να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ξεφύγει της πορείας του το αυτοκίνητο με τις τραγικές συνέπειες.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε». Αυτά τα λόγια επαναλαμβάνουν οι γονείς του 16χρονου Θέμη, ο οποίος έχασε την ζωή του μαζί με την συνομήλικη κοπέλα του, Αλεξάνδρα.

Τόσο οι συγγενείς, όσο και οι κάτοικοι των χωριών από τα οποία κατάγονταν τα δύο νέα παιδιά, το Μαυροχώρι και η Πολυκάρπη Καστοριάς, βιώνουν το δικό τους δράμα. Το enikos.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της κοινότητας του Μαυροχωρίου, Βασίλη Μιρκόπουλο, λίγα λεπτά αφού αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας του Θέμη, αφού ήταν στενοί φίλοι. «Οι γονείς είναι συντετριμμένοι, τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Μου έλεγαν “δεν μπορούμε να το πιστέψουμε”. Ολόκληρη η κοινωνία μας ζει μία τραγωδία».