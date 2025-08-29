Αλόννησος: Κάτοικος πιάστηκε στα χέρια με τον δήμαρχο – Υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

Σε καταστολή νοσηλεύεται ο 70χρονος που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με τον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στην περιοχή της Μηλιάς. Ο καβγάς ξεκίνησε έπειτα από τον ισχυρισμό του ηλικιωμένου ότι ο δήμαρχος καταπατά το οικόπεδό του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 70χρονου, ο διαπληκτισμός σημειώθηκε όταν ο δήμαρχος Αλοννήσου, συνοδευόμενος από τον γιο του, ο οποίος είναι αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, και υπηρετεί σε Διεύθυνση εκτός του νησιού, μετέβησαν στο οικόπεδο του ηλικιωμένου με φορτηγό και έσπασαν την κλειδαριά της εισόδου, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Ο 70χρονος αντέδρασε, ζητώντας να σταματήσει αμέσως η παρέμβαση. Τα αίματα «άναψαν» μέσα σε δευτερόλεπτα και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με τον ηλικιωμένο να ρίχνει «κουτουλιά» στον δήμαρχο, προτού υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφερθεί στο νοσοκομείο, πιθανότατα λόγω της έντασης και της αυξημένης πίεσης που προκάλεσε η κατάσταση.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο λόγος για τον οποίο ο δήμαρχος προέβη, κατά τον 70χρονο, σε αυτή την αυθαίρετη πράξη, είναι η πρόθεσή του να εγκαταστήσει μονάδα αφαλάτωσης στο οικόπεδο, το οποίο ο ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι του ανήκει, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει εκεί μία ιδιωτική γεώτρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αλοννήσου επισκέφθηκε το περιφερειακό ιατρείο και κατήγγειλε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να φέρει εμφανές τραύμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του 70χρονου παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή στο νοσοκομείο.