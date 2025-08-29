Αλόννησος: Κάτοικος πιάστηκε στα χέρια με τον δήμαρχο – Υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλόννησος

Σε καταστολή νοσηλεύεται ο 70χρονος που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με τον δήμαρχο Αλοννήσου, Παναγιώτη Αναγνώστου, το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στην περιοχή της Μηλιάς. Ο καβγάς ξεκίνησε έπειτα από τον ισχυρισμό του ηλικιωμένου ότι ο δήμαρχος καταπατά το οικόπεδό του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 70χρονου, ο διαπληκτισμός σημειώθηκε όταν ο δήμαρχος Αλοννήσου, συνοδευόμενος από τον γιο του, ο οποίος είναι αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, και υπηρετεί σε Διεύθυνση εκτός του νησιού, μετέβησαν στο οικόπεδο του ηλικιωμένου με φορτηγό και έσπασαν την κλειδαριά της εισόδου, όπως μεταδίδει το gegonota.news.

Ο 70χρονος αντέδρασε, ζητώντας να σταματήσει αμέσως η παρέμβαση. Τα αίματα «άναψαν» μέσα σε δευτερόλεπτα και οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με τον ηλικιωμένο να ρίχνει «κουτουλιά» στον δήμαρχο, προτού υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφερθεί στο νοσοκομείο, πιθανότατα λόγω της έντασης και της αυξημένης πίεσης που προκάλεσε η κατάσταση.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο λόγος για τον οποίο ο δήμαρχος προέβη, κατά τον 70χρονο, σε αυτή την αυθαίρετη πράξη, είναι η πρόθεσή του να εγκαταστήσει μονάδα αφαλάτωσης στο οικόπεδο, το οποίο ο ηλικιωμένος υποστηρίζει ότι του ανήκει, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει εκεί μία ιδιωτική γεώτρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Αλοννήσου επισκέφθηκε το περιφερειακό ιατρείο και κατήγγειλε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να φέρει εμφανές τραύμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας του 70χρονου παραμένει κρίσιμη και νοσηλεύεται σε καταστολή στο νοσοκομείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat: 1 στους 10 Έλληνες δεν έχει τη δυνατότητα για κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Διαβήτης: Πότε οι κράμπες στα πόδια μπορεί να είναι σύμπτωμα της πάθησης; Τι απαντούν οι ειδικοί

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα Παρασκευή πληρώνονται τα επιδόματα

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

FBI: Νέα προειδοποίηση για απάτη που στοχεύει ηλικιωμένους και ευάλωτους – «Μην εγκαταστήσετε εφαρμογές που σας λένε στο τη...

Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot
περισσότερα
10:26 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή και προκλήθηκε φωτιά – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή την φορά στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου νωρίτερα σ...
09:36 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Δύο περιστατικά επιθέσεων σε λίγα 24ωρα – Τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων

Δύο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκαν μέσα σε λίγα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, στις περ...
08:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Σήμερα (29/08), συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των δύο χωριών στην Καστοριά, θα πουν το τελευτα...
07:37 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με δύο τραυματίες – Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08) στη Μουδανιώ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix