Μιχαηλίδου: Tην επόμενη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews και ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα επίλυσης του στεγαστικού και του δημογραφικού σημειώνοντας ότι θα κατοχυρωθεί η τριτεκνική ιδιότητα όπως η πολυτεκνική, εφ’ όρου ζωής.

«Την επόμενη εβδομάδα κατεβάζουμε ένα νέο νομοσχέδιο στο δικό μας υπουργείο, με δύο βασικά μέτρα: τη στέγαση, μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, και το κοινωνικό μίσθωμα», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας για το δημογραφικό είπε ότι «μας προβληματίζει». Παράλληλα σχολίασε ότι πλην του Ισραήλ δεν υπάρχει μια χώρα που να αυξάνει τον πληθυσμό της.

«Ακόμα και το σκανδιναβικό μοντέλο, το οποίο έχει να επιδείξει δεκαετίες ιστορίας πάνω σε κοινωνικές παροχές και στήριξη της οικογένειας, φαίνεται να έχει αποτύχει ως προς το να καταφέρει να αναχαιτίσει αυτή τη μείωση των πληθυσμών», σημείωσε.

Η υπουργός παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τα νέα μέτρα, επισημαίνοντας ότι «η φετινή ΔΕΘ δεν είναι χώρος για παροχές, αλλά για επιστροφή κοινωνικού μερίσματος από την ανάπτυξη και την πάταξη της φοροδιαφυγής». Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος των μέτρων είναι η «στήριξη των νέων ζευγαριών ώστε να κάνουν περισσότερα και νωρίτερα παιδιά, και διευκόλυνση μέσω της στέγασης».

Όπως εξήγησε, ακίνητα του Δημοσίου που παρέμεναν αναξιοποίητα για δεκαετίες θα μπουν στην αγορά με το μοντέλο της «κοινωνικής αντιπαροχής». «Κρατούμε τουλάχιστον το 30% για κοινωνικό μίσθωμα, προκειμένου να δοθεί σε νέες οικογένειες, μονογονεϊκές ή πολύτεκνες, σε χαμηλότερη τιμή από την αγορά. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί από ιδιώτες επενδυτές ώστε να αυξηθεί το στεγαστικό απόθεμα», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που τέτοια πρόβλεψη εισάγεται στο ελληνικό δίκαιο, εκτιμώντας ότι σε ενάμιση χρόνο θα υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες για νέες οικογένειες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα στήριξης των πολυτέκνων και τριτέκνων. «Κατοχυρώνουμε την τρίτεκνη ιδιότητα εφ’ όρου ζωής, όπως συμβαίνει με την πολύτεκνη. Δεν θα χάνεται το καθεστώς μόλις ενηλικιώνεται το τρίτο παιδί», υπογράμμισε. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι «στα παιδιά με αναπηρία άνω του 67% η τρίτεκνη ιδιότητα δεν θα χάνεται με την ενηλικίωσή τους», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ σημαντική βοήθεια για τις οικογένειες αυτές»