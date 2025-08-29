Στο στόχαστρο διαρρηκτών σπίτι στην Ανάβυσσο – Άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα, αυτοκίνητο και ηλεκτρικό ποδήλατο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Διαρρήκτες άνοιξαν σπίτι στην Ανάβυσσο, έκλεψαν χρήματα και αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε φυγή.

Συγκεκριμένα, οι δράστες αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο το ποσό των 82.800 ευρώ, καθώς και κοσμήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στη συνέχεια, οι διαρρήκτες έσπευσαν στο γκαράζ της οικίας και αφαίρεσαν ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στο χώρο, όπως και ένα ηλεκτρικό ποδήλατο αξίας 10.000 ευρώ.

Αμέσως μετά, οι διαρρήκτες έγιναν «καπνός» με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

