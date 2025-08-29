Ρόδος: 30χρονος απείλησε με μαχαίρι και χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι την σύντροφό του 

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της 26ης Αυγούστου, στον καταυλισμό Ρομά στο Καρακόνερο Ρόδου, όταν 31χρονη κατήγγειλε τον 30χρονο σύντροφό της, ότι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών την απείλησε με μαχαίρι και στη συνέχεια τη χτύπησε, μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων γιων της.

Το συμβάν προκάλεσε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, ενώ η παθούσα και τα παιδιά της βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, μέχρι να εξασφαλιστεί η μεταφορά τους σε ασφαλή δομή, σύμφωνα με την dimokratiki.gr.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 31χρονης, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε γύρω στις 17:00 το απόγευμα της 26ης Αυγούστου. Ο 30χρονος σύντροφός της, υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, την καταδίωξε εντός του καταυλισμού κρατώντας μαχαίρι και την απείλησε με φράσεις που, όπως περιέγραψε η ίδια, της προκάλεσαν φόβο και τρόμο.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον δράστη να τη χτυπά επανειλημμένα με σφαλιάρες στο κεφάλι, πριν τη ρίξει στο έδαφος. Από την πτώση, η γυναίκα τραυματίστηκε στη μέση. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών της γυναίκας, ηλικίας 17 και 14 ετών, τα οποία προέρχονται από προηγούμενο γάμο της.

Η παθούσα μετέβη λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00, στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αρχές έθεσαν σε εφαρμογή τις διαδικασίες αυτόφωρης σύλληψης, ενώ ενημερώθηκαν τόσο το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών όσο και η τηλεφωνική γραμμή 15900 για τη διερεύνηση δυνατότητας φιλοξενίας της γυναίκας με τα παιδιά της σε κατάλληλη δομή.

Στις 00:40 τα ξημερώματα της 27ης Αυγούστου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Ρόδου κατάφεραν να συλλάβουν τον φερόμενο δράστη.

Η 31χρονη γυναίκα ενημερώθηκε από τις αρχές για όλα τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της. Παρότι της προτάθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρόδου για ιατρική περίθαλψη και εξέταση από ιατροδικαστή, εκείνη αρνήθηκε, ωστόσο έλαβε ιατροδικαστική παραγγελία για μελλοντική χρήση. Επίσης, αρνήθηκε την εγκατάσταση της εφαρμογής «Panic Button» στο κινητό της, υπογράφοντας σχετικό έντυπο μη συναίνεσης.