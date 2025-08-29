Τηλεθέαση (28/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (28/8) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 22,2%
- Κοινωνία Ώρα Mega 16,4%
- Ώρα Ελλάδος 14,8%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 18%
- Καλοκαίρι παρέα 11,3%
- 10 παντού 10,6%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 17,2%
- Καθαρές κουβέντες 6,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Κοινωνία Ώρα Mega 20,6%
- Σήμερα 18,7%
- Ωρα Ελλάδος 7,9%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 12,9%
- Καλοκαίρι παρέα 10%
- 10 παντού 8,4%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 14,9%
- Καθαρές κουβέντες 6,2%