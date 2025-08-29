Τηλεθέαση (28/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (28/8) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 22,2%
  • Κοινωνία Ώρα Mega  16,4%
  • Ώρα Ελλάδος  14,8%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 18%
  • Καλοκαίρι παρέα 11,3%
  • 10 παντού 10,6%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 17,2%
  • Καθαρές κουβέντες  6,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Κοινωνία Ώρα Mega 20,6%
  •  Σήμερα 18,7%
  • Ωρα Ελλάδος 7,9%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 12,9%
  • Καλοκαίρι παρέα 10%
  • 10 παντού 8,4%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 14,9%
  • Καθαρές κουβέντες 6,2%

