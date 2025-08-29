Τηλεθέαση (28/8): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (28/8) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Σήμερα 22,2%

Κοινωνία Ώρα Mega 16,4%

Ώρα Ελλάδος 14,8%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 18%

Καλοκαίρι παρέα 11,3%

10 παντού 10,6%

Απογευματινή ζώνη

Live News 17,2%

Καθαρές κουβέντες 6,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 20,6%

Σήμερα 18,7%

Ωρα Ελλάδος 7,9%

Ζώνη 10-1

Αταίριαστοι 12,9%

Καλοκαίρι παρέα 10%

10 παντού 8,4%

Απογευματινή ζώνη