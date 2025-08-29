Κικίλιας: Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε νέες παροχές και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν:

Δωρεάν μετακινήσεις (με συνοδό και όχημα) για νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς και άτομα με αναπηρία 67% και άνω, δύο φορές τον μήνα.

Έκπτωση 50% για τρίτεκνες οικογένειες.

Δωρεάν εισιτήρια για αθλητές ερασιτεχνικών σωματείων.

Δωρεάν μετακινήσεις για στελέχη του Λιμενικού Σώματος από και προς την υπηρεσία τους.

Έκπτωση 50% για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δεν αποτελεί μειονέκτημα αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη.