29 Αυγούστου: Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – το τετράγωνο της Σελήνης στον Ερμή βοηθά να υπερβείτε τις προκλήσεις στην επικοινωνία. Φωτογραφία: Freepik
Μετά τις 29 Αυγούστου 2025, οι δύσκολες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους για τρία ζώδια. Μία πρόκληση έρχεται στον δρόμο μας, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε.

Στην πραγματικότητα, η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ερμή αφορά το να ξεπεράσουμε ορισμένες δυσκολίες στην επικοινωνία, και στις 29 Αυγούστου θα νιώσουμε πολύ περήφανοι για τον εαυτό μας που τα καταφέραμε.

Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ερμή μας βοηθά να επικοινωνούμε καθαρά, και για τρία ζώδια, εκεί έρχεται όλη η διαδικασία της ίασης. Ίσως το πρόβλημα ήταν απλώς η αδυναμία μας να πούμε κάτι, και τώρα μπορούμε να το κάνουμε.

Μόλις βγει στο φως, είμαστε ελεύθεροι. Ναι, είναι τόσο εύκολο και απλό. Οι δύσκολες στιγμές τελειώνουν, και δεν υπάρχει επιστροφή. Μόλις γευτούμε μια πιο απλή ζωή, θα τη ζούμε στο έπακρο. Γιατί να χάνουμε χρόνο; Η ζωή είναι για να τη ζούμε!

Οι δύσκολες στιγμές τελειώνουν για 3 ζώδια

  • Δίδυμοι,
  • Ζυγός,
  • Τοξότης

Δίδυμοι

Το θέμα με εσάς και τη σύγχυση, Δίδυμοι, είναι ότι συχνά είστε οι καλύτεροι φίλοι, ακόμα κι αν πρόκειται για μια σχέση αγάπης-μίσους. Η αλήθεια είναι ότι έχετε κουραστεί να είστε μπερδεμένοι.

Έχετε κουραστεί να περιμένετε την τέλεια στιγμή και το τέλειο άτομο. Είναι εξαντλητικό.

Κατά τη διάρκεια αυτού του πολύ δραστήριου πέρασμα της Σελήνης σε τετράγωνο με τον Ερμή, θα βιώσετε ένα σημείο καμπής, Δίδυμοι. Στις 29 Αυγούστου ανακτάτε αυτό που σας ανήκει: τη ζωή σας.

Από εδώ και στο εξής, μια πιο ευτυχισμένη ύπαρξη είναι δική σας για να την πάρετε, αλλά πρέπει να είστε δραστήριοι για αυτό. Μην επιστρέψετε στην κατάσταση σύγχυσης στην οποία ζούσατε παλιότερα.

Οι καιροί έχουν αλλάξει, και εσείς επίσης, οπότε προχωρήστε!

Ζυγός

Από την Παρασκευή, νιώθετε σαν ένα βάρος να σας έχει επιτέλους απομακρυνθεί, Ζυγοί — και πραγματικά, αυτό το βάρος σας εμπόδιζε πολύ.

Πάντα ξέρατε τι έπρεπε να κάνετε γι’ αυτό, και όμως δεν κινήσατε ούτε το δαχτυλάκι σας για να προσπαθήσετε. Ίσως να φοβόσασταν.

Είναι εντάξει, είμαστε μόνο άνθρωποι, και κάποιες φορές αφήνουμε τα λάθος πράγματα να μας κρατήσουν περισσότερο από όσο πρέπει. Στις 29 Αυγούστου, θα συνειδητοποιήσετε ότι αφήσατε αυτή την κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Οι δύσκολες στιγμές σας φαίνονται πλέον ανούσιες.

Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ερμή σας δείχνει ότι αξίζετε πολύ περισσότερο από ό,τι έχετε αναγνωρίσει στον εαυτό σας.

Στην πραγματικότητα, αξίζετε να έχετε μια όμορφη, θετική και γεμάτη αγάπη ζωή. Οπότε, ήρθε η ώρα να τιμήσετε αυτό το πέρασμα. Ζήστε την στο έπακρο, Ζυγοί.

Τοξότης

Έχετε ξαναπεράσει από αυτόν τον δρόμο, Τοξότες, αλλά αυτός ο δρόμος πάντα τελειώνει, και πάντα καταλήγει καλά. Είστε αρκετά έξυπνοι για να ξέρετε ότι κάποιες φορές απλώς πρέπει να ζήσετε κάτι συγκεκριμένο για να φτάσετε στην άλλη πλευρά.

Στις 29 Αυγούστου, θα δείτε ότι οι δύσκολες στιγμές σας είχαν πραγματικά μια ημερομηνία λήξης, και αυτή η ημερομηνία είναι τώρα.

Κατά τη διάρκεια της Σελήνης σε τετράγωνο με τον Ερμή, δεν υπάρχει πλέον χώρος στη ζωή σας για ό,τι δεν σας εξυπηρετεί πια.

Είστε δυνατοί και συγκεντρωμένοι, Τοξότες, και ό,τι κάνετε αυτήν την ημέρα έχει τη δυνατότητα να σας βγάλει από αυτήν τη δυσκολία και να σας οδηγήσει σε κάτι απίστευτα δημιουργικό και θετικό. Προχωρήστε!

