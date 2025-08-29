Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025: Τοξότες, υπάρχει κάτι πολύτιμο που προστατεύετε

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (29/08/2025)

Κριός

Κριέ, με τη Σελήνη στον Σκορπιό να ευθυγραμμίζεται με τον Δία δεν είναι περίεργο που θέλεις να αφήσεις στην άκρη τις ευγένειες και να ασχοληθείς με την ουσιαστικά πράγματα. Σας περιμένει μια απόλαυση.

Παλιές αναμνήσεις από την οικογένεια μπορεί να εμφανιστούν με διακριτικούς τρόπους που θα σας γυρίσουν πίσω σε μια τρυφερή στιγμή. Γιατί να συνεχίσετε να μιλάτε για τον καιρό όταν μπορείτε να ασχοληθείτε με μία τόσο έντονη αίσθηση οικειότητας;

Ταύρος

Ταύρε, οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι – σύντροφοι, φίλοι, ακόμα και οι αντίπαλοί σου- σε βοηθούν να δεις τον εαυτό σου από πολύ πιο κοντά. Η εικόνα που λάβεις είναι αδιαπραγμάτευτη και το ερώτημα είναι αν θέλεις να κοιτάξεις τον εαυτό σου κατάματα.

Οι βαθιές κουβέντες τετ-α-τετ της Παρασκευής μπορεί να αλλάξουν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά. Στις 29 Αυγούστου, ρισκάρετε να πείτε κάτι που θα αλλάξει για πάντα το περιβάλλον σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, αυτή τη στιγμή είναι σαν να παρακολουθείτε το μοντάζ μιας ταινίας και στην σταδιακή ανάπτυξη του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα.

Ξέρουμε ότι η προσπάθεια που χρειάζεται για να πετύχουμε τους στόχους μας δεν είναι καθόλου γοητευτική. Μπορεί όμως να το δείτε με άλλη ματιά. Χρειάζεται να βρείτε δημιουργικούς τρόπους για να βάλετε τα θεμέλια για τα επόμενα κεφάλαια της ζωής σας.

Το μόνο πράγμα που ζητάει το σύμπαν από εσάς την Παρασκευή είναι να σταματήσετε να κυνηγάτε τον χρόνο. Απολαύσετε την δημιουργία και την τέχνη.

Καρκίνος

Καρκίνε, είσαι ο πρωταγωνιστής της Παρασκευής. Οι ευαισθησίες σας μπορούν να σας βοηθήσουν να κάντε πιο ρομαντική την ζωή σας. Μπορείτε να φέρετε στο προσκήνιο μία ομορφιά που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν.

Αν βρεις τον τρόπο να την μεταφέρεις στους άλλους ανθρώπους τότε έχεις τέτοιο χάρισμα που οι άλλοι δεν μπορούν παρά να σε χειροκροτήσουν. Η χαρά δεν είναι απλώς κάτι στο οποίο σκοντάφτεις. Είναι κάτι το οποίο επιλέγεις.

Λέων

Λέων, η αστρολογική ενέργεια στις 29 Αυγούστου είναι σαν να ανοίγεις ένα συρτάρι που ορκίστηκες να μην αγγίξεις ποτέ. Εκεί θα βρεις κάτι που είναι ακόμη ζωντανό. Μπορεί να είναι ένα παλιό γράμμα, μια μυρωδιά, μια φωνή στο τηλέφωνο που νόμιζες ότι δεν θα ξανακούσεις ποτέ.

Η ψυχή σας και ο αληθινός σας εαυτός σας μιλάει σήμερα. Θα μπορέσετε να δείτε τι υπάρχει στο ασυνείδητό σας που χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε.

Παρθένος

Παρθένε, τα λόγια σας είναι πραγματικά «πυρά» την Παρασκευή. Ακόμα και το παραμικρό σχόλιο μπορεί να φέρει αναστάτωση και να κλονίσει θεμέλια που έχετε δημιουργήσει εδώ και καιρό κάτω με ευγενικά χαμόγελα και προσεκτικές σιωπές.

Στις 29 Αυγούστου, μιλήστε με την ακρίβεια ενός ποιητή. Ξέρετε ακριβώς πού στοχεύετε και γιατί. Να θυμάστε ότι είτε χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για να προστατέψετε την άνεσή σας είτε λέτε μία αλήθεια που βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Ζυγός

Ζυγέ, η ομορφιά σας σήμερα είναι μια δήλωση. Ο πλούτος που αποζητάτε είναι ήδη στα χέρια σας, αλλά έχετε εκπαιδευτεί να τον προσπερνάτε για πράγματα που νομίζετε ότι είναι πιο λαμπερά.

Την Παρασκευή, ζουμάρετε στις μικρές στιγμές που προκαλούν μια αίσθηση ρομαντισμού. Σταματήστε να κυνηγάτε μία νέα ευκαιρία. Απολαύστε αυτά που ήδη έχετε επιτύχει.

Σκορπιός

Σκορπιέ, εκπέμπεις φωτιά, που ξαναγράφει την ατμόσφαιρα όταν μπαίνεις σε ένα δωμάτιο. Οι άνθρωποι σε νιώθουν πριν καν σε δουν την Παρασκευή.

Όπως πάντα, είσαι ένα μυστήριο αλλά υπάρχουν πολλά που θέλεις να δώσεις στους άλλους. Εσύ αποφασίζεις τι θα μοιραστείς και τι θα κρατήσεις για τον εαυτό σου. Ποια κομμάτια του εαυτού σας επιλέγετε να αποκαλύψετε στον κόσμο και ποια προστατεύετε ως ιερό μυστήριο;

Τοξότης

Τοξότη, υπάρχει κάτι πολύτιμο που προστατεύεις. Μπορεί να είναι ένα όνειρο ή μια κίνηση στην καριέρα σου που δεν είναι ακόμη η ώρα να ανακοινώσεις. Ο πειρασμός να το μοιραστείτε θα είναι μεγάλος την Παρασκευή, αλλά μερικά πράγματα αναπτύσσονται καλύτερα στην σιωπή.

Στις 29 Αυγούστου, ίσως μπορέσετε να το πείτε σε κάποιον που πιστεύετε ότι μπορεί να σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε τις σκέψεις σας. Ωστόσο, να ξέρετε ότι μπορείτε επίσης να επιλέξετε να καθίσετε στο δημιουργικό σας καταφύγιο για λίγο ακόμα.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, ο κατάλληλος χώρος και οι κατάλληλοι άνθρωποι είναι εκεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αν θα μπείτε σε κάτι νέο ή αν θα μείνετε πίσω περιμένοντας την άδεια των άλλων.

Ο κάθε άνθρωπος δίνει τον καλύτερο εαυτό του με τον δικό του τρόπο. Είναι στο χέρι σας να επιλέξετε ποιον ρόλο θα παίξετε, αλλά να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται πάντα να αναλαμβάνετε τα ηνία σε μία κατάσταση.

Υδροχόος

Υδροχόε, οι επιλογές που θα κάνεις στις 29 Αυγούστου έχουν απήχηση πέρα από το άμεσο περιβάλλον σου. Μπορούν να διαμορφώσουν την κουλτούρα και να επηρεάσουν ακόμη και τους ανθρώπους γύρω σας.

Δεν κινείσαι απλώς μέσα στη δική σου ιστορία. Αφήνεις δημιουργικά αποτυπώματα. Ποιοι φόβοι ή αμφιβολίες σας εμποδίζουν να εκτιμήσετε την επιρροή σας στο περιβάλλον σας και πώς μπορείτε να τους ξεπεράσετε;

Ιχθύες

Ιχθύες, ίσως αναρωτιέσαι τι γίνεται από εδώ και πέρα, ειδικά αν νιώθεις ότι έχεις κολλήσει σε έναν κύκλο στασιμότητας. Είναι σαν να ανοίγει μια πόρτα στο τέλος ενός μεγάλου διαδρόμου που δεν ήξερες καν ότι υπήρχε.

Τώρα ο αέρας μυρίζει δημιουργικότητα και ο ορίζοντας μοιάζει πολύ δελεαστικός για να τον αγνοήσετε. Αυτή είναι η στιγμή που χρειάζεται να ξεκινήσεις αυτή την νέα διαδρομή.