Στις 28 Αυγούστου 2025, η αγάπη καταφθάνει για τρία ζώδια. Το τετράγωνο Σελήνης – Αφροδίτης έρχεται για να μας δείξει ότι η καταπίεση των συναισθημάτων μας δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

Σήμερα, μπορεί να βρεθούμε να εκφράζουμε όσα έχουμε στο μυαλό μας με έναν πολύ τρυφερό τρόπο. Όταν σκεφτόμαστε με αγάπη, δημιουργούμε γύρω μας ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η αγάπη μπορεί να μας βρει πολύ εύκολα. Έτσι, για τρία ζώδια, το πραγματικό μάθημα της ημέρας είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον Νόμο της Έλξης. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι που αξίζουμε να αγαπηθούμε και, επειδή αυτή η πίστη μας είναι τόσο ισχυρή και βαθιά ριζωμένη, προσκαλούμε την αγάπη στη ζωή μας.

Μπορεί να έρθει μέσω ενός νέου ανθρώπου ή κάποιου που ήδη γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση, η αγάπη είναι στον αέρα – και όλα είναι υπέροχα.

Ο έρωτας ομορφαίνει τη ζωή τριών ζωδίων:

Κριός,

Σκορπιός,

Τοξότης

Κριός

Στις 28 Αυγούστου νιώθετε ότι κάτι αλλάζει στην ερωτική σας ζωή, Κριοί.

Είστε πάντα άνθρωποι που εκφράζεστε ανοιχτά. Λέτε τα πράγματα όπως είναι και, κατά τη διάρκεια του τετραγώνου Σελήνης – Αφροδίτης, θα πείτε ξανά την αλήθεια σας με αγάπη.

Ξέρετε τι θέλετε από τον έρωτα και τις σχέσεις, και αυτήν τη φορά έχετε το θάρρος να μιλήσετε ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις.

Η αγάπη σάς βρίσκει καθώς την συναντάτε στη μέση.

Αξίζετε μόνο το καλύτερο, Κριοί, και σε αυτήν την ημερομηνία θα δείτε πόσο όμορφο είναι να ξέρετε ότι το πρόσωπο που αγαπάτε είναι έτοιμο να σας αγαπήσει και να σας σεβαστεί γι’ αυτό που είστε.

Σκορπιός

Σκορπιοί, όταν αγαπάτε κάποιον, του δίνετε πραγματικά τον εαυτό σας ολόκληρο, κάτι που είναι υπέροχο.

Ωστόσο, έχετε πληγωθεί από την αγάπη και αυτό σας έχει κάνει λίγο πιο αμυντικούς στην αναζήτηση νέου έρωτα. Απλώς δεν θέλετε να πληγωθείτε ξανά. Καλώς ήρθατε στο κλαμπ, καθώς όλοι μας περνάμε από αυτό με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Ωστόσο, στις 28 Αυγούστου θα έχετε μια χρήσιμη βοήθεια από το τετράγωνο Σελήνης – Αφροδίτης, που θα σας μαλακώσει ώστε να μην είστε τόσο επιφυλακτικοί.

Έτσι μπορείτε να καλέσετε την αγάπη να επιστρέψει στη ζωή σας, Σκορπιοί.

Γίνεστε πιο τρυφεροί ώστε να μπορείτε να προσεγγιστείτε ξανά.

Δεν ενδιαφέρεστε πλέον να απομακρύνετε την αγάπη, και τη στιγμή που αλλάζετε γνώμη, η αγάπη επιστρέφει τρέχοντας για να σας βρει.

Τοξότης

Η αγάπη είναι κάτι που πάντα επιθυμούσατε στη ζωή σας, Τοξότες.

Αλλά κάθε φορά που εμπλέκεστε με κάποιον/κάποια, αποσπάστε την προσοχή σας, και αυτό έχει οδηγήσει σε μερικά χωρισμούς.

Έχετε απλώς αυτό το περιπετειώδες πνεύμα, και μερικές φορές αυτό μπαίνει εμπόδιο. Σας έχει πάρει λίγο χρόνο για να καταλάβετε τι εσείς χρειάζεται να φέρετε σε μια σχέση, αντί να επικεντρώνεστε σε τι αυτοί έχουν κάνει λάθος. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για εσάς, και πρόκειται να αλλάξει τα πάντα από αυτή την ημέρα και μετά.

Την 28η Αυγούστου, μπορείτε να βιώσετε τη διέλευση της Σελήνης σε τετράγωνο με την Αφροδίτη, η οποία σας επιτρέπει να ωριμάσετε στο άτομο που πάντα προοριζόσασταν να είστε στην αγάπη.

Τώρα, μπορείτε να δεχτείτε την αγάπη στη ζωή σας χωρίς περισπασμούς, και είναι υπέροχο συναίσθημα.