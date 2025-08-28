Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

Enikos Newsroom

οικονομία

Θεοδωρικάκος: Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη

Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με αφορμή τη συνάντησή του, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 60 κρούσματα και 3 θάνατοι- Καταγραφή κρουσμάτων σε 28 Δήμους

«Παραλύουν» σήμερα τα Δημόσια Νοσοκομεία λόγω 24ωρης απεργίας

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων για πλασματικές εκπτώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών

Μητσοτάκης: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Πέμπτη για συναντήσεις με φορείς ενόψει της ΔΕΘ

Google: Η νέα ενημέρωση θα κάνει Android σας τώρα να είναι σαν ένα iPhone – Τι αλλάζει

Vegan πυροσβέστρια κλήθηκε να σβήσει φωτιά σε 18 τόνους μπριζόλες – Ήταν η πρώτη της μέρα στη δουλειά
περισσότερα
07:26 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ακρίβεια: Μπαράζ ελέγχων για πλασματικές εκπτώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών

Η ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, τα ενοίκια και η ενέργεια συνε...
04:40 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση για υποβολή ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου

Μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να γίνει η μεταβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α...
16:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση – Μπείτε εδώ για να δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ η 46η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας του Δημοσίου για τ...
07:25 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Ακίνητα: «Παγώνει» ο ΦΠΑ στα νεόδμητα για έναν χρόνο – Ποια είναι τα οφέλη για τους αγοραστές  

Καταργείται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα για το 2026. Μέτρο που επεξεργ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix