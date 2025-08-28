Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Κέικ λεμονιού–μύρτιλου με γιαούρτι. Φωτογραφία: Freepik
Κέικ λεμονιού–μύρτιλου με γιαούρτι. Φωτογραφία: Freepik

Λεμόνι και μύρτιλα συνδυάζονται υπέροχα σε αυτό το εύκολο και γρήγορο ψωμοκέικ, φτιαγμένο με λάδι καρύδας, γιαούρτι, αυγά και αλεύρι. Η συνταγή είναι απλή και γρήγορη.

Τα καλοκαιρινά μύρτιλα είναι ιδανικά, αλλά και τα κατεψυγμένα που έχουν αποψυχθεί ταιριάζουν εξίσου καλά. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ραφιναρισμένου και μη ραφιναρισμένου λαδιού καρύδας; Το ραφιναρισμένο παράγεται από αποξηραμένη σάρκα καρύδας και έχει υποστεί επεξεργασία ώστε να έχει ουδέτερη γεύση και υψηλότερο σημείο καπνού.

Το μη ραφιναρισμένο λάδι καρύδας, γνωστό και ως παρθένο λάδι καρύδας, παράγεται από φρέσκια σάρκα καρύδας, έχει έντονη γεύση καρύδας και χαμηλότερο σημείο καπνού.
Ενώ και τα δύο είναι κατάλληλα, το ραφιναρισμένο έχει πιο ελαφριά γεύση καρύδας.

  • Συνολικός χρόνος προετοιμασίας: 3 ώρες και 30 λεπτά
  • Μερίδες: 6 με 8 για μια φόρμα

Υλικά

  • 3/4 φλιτζανιού ραφιναρισμένο λάδι καρύδας, λιωμένο και ελαφρώς κρυωμένο, συν λίγο επιπλέον για άλειμμα
  •  2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  •  1 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
  •  1/2 κουταλάκι του γλυκού σόδα ψησίματος
  •  Αλάτι
  •  1 φλιτζάνι ζάχαρη
  •  3 μεγάλα αυγά
  •  1 1/4 φλιτζάνι γιαούρτι πλήρους γάλακτος
  •  2 κουταλιές της σούπας λεπτοτριμμένη φλούδα λεμονιού
  • 3/4 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
  •  1/4 φλιτζάνι συν 2 κουταλιές της σούπας φρέσκο χυμό λεμονιού (από 2 λεμόνια)
  •  1 φλιτζάνι μύρτιλα, φρέσκα ή κατεψυγμένα και ξεπαγωμένα
  •  3/4 φλιτζάνι άχνη ζάχαρη

Οδηγίες

  1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 175°C.
  2. Λαδώστε μια μεταλλική φόρμα για κέικ διαστάσεων 21,6 × 11,4 εκ..
    και στρώστε την με λαδόκολλα, αφήνοντας τουλάχιστον 5 εκ. προεξοχή στις δύο μακριές πλευρές.
  3. Χτυπήστε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα και 3/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα μέτριο μπολ.
  4. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό μίξερ χειρός, χτυπήστε το λάδι καρύδας με τη ζάχαρη σε μέτρια ταχύτητα σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να γίνει πολύ ομαλό, περίπου 1 λεπτό.
  7. Χτυπήστε τ’ αυγά – ένα τη φορά και, στη συνέχεια το γιαούρτι, το ξύσμα λεμονιού, τη βανίλια και το ¼ της κούπας με τον χυμό λεμόνι.
  8. Ξύστε τα τοιχώματα και τον πάτο του μπολ και στη συνέχεια προσθέστε τα στεγνά υλικά σε 3 δόσεις, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθούν μόνο.
  9. Χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σπάτουλα, διπλώστε μέσα τα μύρτιλα.
  10. Ρίξτε το μείγμα στη προετοιμασμένη φόρμα και απλώστε το ομοιόμορφα.
  11. Ψήστε μέχρι μια οδοντογλυφίδα που θα μπήξετε στο κέντρο του κέικ να βγει καθαρή, περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά.
  12. Μεταφέρετε τη φόρμα σε μια σχάρα και αφήστε το κέικ να κρυώσει τελείως, περίπου 1 ώρα.
  13. Χτυπήστε την άχνη ζάχαρη με τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού και μια πρέζα αλάτι σε ένα μικρό μπολ.
  14. Χρησιμοποιώντας τη λαδόκολλα που προεξέχει, σηκώστε το κέικ από τη φόρμα.
  15. Ρίξτε το γλάσο πάνω από την κορυφή και αφήστε το να σταθεροποιηθεί για περίπου 15 λεπτά. Κόψτε σε φέτες και σερβίρετε.

Τυλίξτε το κέικ καλά με μεμβράνη και διατηρήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για έως τρεις ημέρες. Μπορεί επίσης να τυλιχθεί πρώτα με μεμβράνη και έπειτα με αλουμινόχαρτο και να καταψυχθεί για έως τρεις μήνες.

