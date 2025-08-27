Συνταγή για κοτόπουλο Τοσκάνης με λεμόνι και τυρί

To κοτόπουλο Τοσκάνης με τη συγκεκριμένη συνταγή, έχει την πιο μυρωδάτη γεύση. Με λίγα υλικά και μόλις 20 λεπτά προετοιμασίας και χρόνο μαγειρέματος, είναι μια γρήγορη και εύκολη πρόταση.

Θα την αγαπήσετε για τη γεύση της. Η μαρινάδα προσθέτει όλα τα μυρωδικά – και απαιτεί ελάχιστα υλικά για να βγει ένα έντονα αρωματικό και ζουμερό κοτόπουλο.

Τα κυριότερα συστατικά για κοτόπουλο Τοσκάνης με λεμόνι

Κοτόπουλο: Φιλέτα από μπούτι χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα είναι νόστιμα, ζουμερά και εύκολα στη μαγειρική, ενώ μαγειρεύονται γρήγορα. Λεμόνι: Η χρήση τόσο του ξύσμα όσο και του χυμού για τη μαρινάδα προσθέτει μια έντονη, ζωηρή και δροσερή γεύση. Δεντρολίβανο: Το φρέσκο δεντρολίβανο δίνει σε αυτό το πιάτο πολύ περισσότερη γεύση απ’ ό,τι το αποξηραμένο.

Ανακατέψτε τη μαρινάδα. Συνδυάστε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το αλάτι και το πιπέρι σε μια μεγάλη σακούλα με φερμουάρ (ή σε ένα μεγάλο μπολ) και ζυμώστε ή ανακατέψτε για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μαρινάρετε το κοτόπουλο. Προσθέστε τα φιλέτα κοτόπουλου, ζυμώστε για να καλυφθούν με τη μαρινάδα και αφήστε τα να μαριναριστούν στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα ή μέχρι και όλη τη νύχτα. Ψήστε το κοτόπουλο στη σχάρα. Μην προσπαθήσετε να γυρίσετε το κοτόπουλο βιαστικά. Θα απελευθερωθεί φυσικά όταν η εξωτερική πλευρά έχει ψηθεί αρκετά ώστε να σας δώσει ωραία σημάδια σχάρας.

Χρήσιμα υποκατάστατα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ίση ποσότητα φιλέτων κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα αντί για μπούτια.

Επειδή το φιλέτο στήθους τείνει να είναι πιο παχύ από τη μία πλευρά, χτυπήστε τα κομμάτια σε πάχος περίπου 1,27 εκατοστών πριν τα μαριναρίσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συνταγής όπως γράφονται, με τον ίδιο χρόνο μαγειρέματος.

“Το κοτόπουλο Tuscan με λεμόνι είναι πεντανόστιμο. Το μαρινάρισμα είναι έντονα αρωματικό και το κοτόπουλο απορροφά ομοιόμορφα όλες τις γεύσεις” – Patty, Αύγουστος 2025

Χρόνος προετοιμασίας: 10 Λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 7 – 10 Λεπτά

Μερίδες: 4

Υλικά για τη συνταγή

1 κουταλιά της σούπας ψιλοτριμμένο ξύσμα λεμονιού (1 μεσαίο λεμόνι)

3 κουταλιές της σούπας φρεσκοστυμμένος χυμός λεμονιού (2 μεσαία λεμόνια)

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα φρέσκα φύλλα δεντρολίβανου (περίπου 4 κλαδάκια)

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

1/4 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς (προαιρετικά)

≈0,91 κιλό φιλέτο κοτόπουλου από μπούτι, χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα

Φέτες λεμονιού για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση