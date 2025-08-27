Συνταγή για κοτόπουλο Τοσκάνης με λεμόνι και τυρί

To κοτόπουλο Τοσκάνης με τη συγκεκριμένη συνταγή, έχει την πιο μυρωδάτη γεύση. Με λίγα υλικά και μόλις 20 λεπτά προετοιμασίας και χρόνο μαγειρέματος, είναι μια γρήγορη και εύκολη πρόταση.
Θα την αγαπήσετε για τη γεύση της. Η μαρινάδα προσθέτει όλα τα μυρωδικά – και απαιτεί ελάχιστα υλικά για να βγει ένα έντονα αρωματικό και ζουμερό κοτόπουλο.
Τα κυριότερα συστατικά για κοτόπουλο Τοσκάνης με λεμόνι
- Κοτόπουλο: Φιλέτα από μπούτι χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα είναι νόστιμα, ζουμερά και εύκολα στη μαγειρική, ενώ μαγειρεύονται γρήγορα.
- Λεμόνι: Η χρήση τόσο του ξύσμα όσο και του χυμού για τη μαρινάδα προσθέτει μια έντονη, ζωηρή και δροσερή γεύση.
- Δεντρολίβανο: Το φρέσκο δεντρολίβανο δίνει σε αυτό το πιάτο πολύ περισσότερη γεύση απ’ ό,τι το αποξηραμένο.
Ανακατέψτε τη μαρινάδα.
- Συνδυάστε το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το αλάτι και το πιπέρι σε μια μεγάλη σακούλα με φερμουάρ (ή σε ένα μεγάλο μπολ) και ζυμώστε ή ανακατέψτε για να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
- Μαρινάρετε το κοτόπουλο.
- Προσθέστε τα φιλέτα κοτόπουλου, ζυμώστε για να καλυφθούν με τη μαρινάδα και αφήστε τα να μαριναριστούν στο ψυγείο για τουλάχιστον μία ώρα ή μέχρι και όλη τη νύχτα.
- Ψήστε το κοτόπουλο στη σχάρα.
- Μην προσπαθήσετε να γυρίσετε το κοτόπουλο βιαστικά. Θα απελευθερωθεί φυσικά όταν η εξωτερική πλευρά έχει ψηθεί αρκετά ώστε να σας δώσει ωραία σημάδια σχάρας.
Χρήσιμα υποκατάστατα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ίση ποσότητα φιλέτων κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα αντί για μπούτια.
Επειδή το φιλέτο στήθους τείνει να είναι πιο παχύ από τη μία πλευρά, χτυπήστε τα κομμάτια σε πάχος περίπου 1,27 εκατοστών πριν τα μαριναρίσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες της συνταγής όπως γράφονται, με τον ίδιο χρόνο μαγειρέματος.
“Το κοτόπουλο Tuscan με λεμόνι είναι πεντανόστιμο. Το μαρινάρισμα είναι έντονα αρωματικό και το κοτόπουλο απορροφά ομοιόμορφα όλες τις γεύσεις” – Patty, Αύγουστος 2025
- Χρόνος προετοιμασίας: 10 Λεπτά
- Χρόνος μαγειρέματος: 7 – 10 Λεπτά
- Μερίδες: 4
Υλικά για τη συνταγή
- 1 κουταλιά της σούπας ψιλοτριμμένο ξύσμα λεμονιού (1 μεσαίο λεμόνι)
- 3 κουταλιές της σούπας φρεσκοστυμμένος χυμός λεμονιού (2 μεσαία λεμόνια)
- 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
- 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
- 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα φρέσκα φύλλα δεντρολίβανου (περίπου 4 κλαδάκια)
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher
- 1/4 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 1/4 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς (προαιρετικά)
- ≈0,91 κιλό φιλέτο κοτόπουλου από μπούτι, χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα
- Φέτες λεμονιού για το σερβίρισμα (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Τοποθετήστε 1 κουταλιά της σούπας ψιλοτριμμένο ξύσμα λεμονιού,
- 3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού,
- 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο,
- 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες,
- 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα φρέσκα φύλλα δεντρολίβανου,
- 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher,
- 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι και 1/4 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινης πιπεριάς αν χρησιμοποιείτε, σε μια μεγάλη σακούλα με φερμουάρ, και ζυμώστε για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. (Εναλλακτικά, μπορείτε να τα ανακατέψετε σε ένα μεγάλο μπολ και να μαρινάρετε το κοτόπουλο εκεί).
- Στεγνώστε περίπου 0,91 κιλά φιλέτα κοτόπουλου από μπούτι χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα με χαρτί κουζίνας.
- Προσθέστε τα στη σακούλα, κλείστε τη και ζυμώστε για να καλυφθεί το κοτόπουλο ομοιόμορφα με τη μαρινάδα.
- Βάλτε στο ψυγείο, γυρίζοντας τη σακούλα στη μέση του χρόνου, για τουλάχιστον 1 ώρα ή μέχρι όλη τη νύχτα.
- Ζεστάνετε μια εξωτερική σχάρα σε άμεση, μέτρια-υψηλή θερμοκρασία (230°C έως 260°C).
- Καθαρίστε τις σχάρες αν χρειάζεται.
- Αφαιρέστε το κοτόπουλο από τη μαρινάδα και αφήστε να στραγγίσει η περίσσεια.
- Τοποθετήστε το στη σχάρα με την ομαλή πλευρά προς τα κάτω, σε μια στρώση, αφήνοντας χώρο μεταξύ κάθε κομματιού.
- Σκεπάστε και ψήστε μέχρι να εμφανιστούν σκούρα σημάδια σχάρας στο κάτω μέρος και το κοτόπουλο να απελευθερωθεί εύκολα από τη σχάρα, περίπου 4 έως 5 λεπτά.
- Γυρίστε το κοτόπουλο, σκεπάστε ξανά και ψήστε μέχρι να εμφανιστούν σημάδια σχάρας στην άλλη πλευρά και το πιο παχύ μέρος του κοτόπουλου να φτάσει τουλάχιστον 74°C σε θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης, περίπου 3 έως 5 λεπτά ακόμα.