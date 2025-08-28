Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και λίγες νεφώσεις σήμερα – Πότε θα έχουμε 40άρια

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός την Πέμπτη (28/8) με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Χαρά Μάλεση: «Άνεμοι 7 μποφόρ στον Σαρωνικό»

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 Χαρά Μάλεση την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια, με τα μελτέμια στο Αιγαίο να επιμένουν. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο αρχής γενομένης από τα δυτικά, ενώ προβλέπονται κατά τόπους νεφώσεις.

Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες προβλέπεται ότι θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα.

Η Αττική θα έχει ηλιοφάνεια με ανέμους στον Σαρωνικό που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Επίσης, η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και την θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Παναγιώτης Γιαννόπουλος: «Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο μέχρι την Παρασκευή»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο θα επιμείνουν μέχρι και την Παρασκευή.

Για την Πέμπτη, η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών της κλίμακας Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευβοϊκό τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

Θοδωρής Κολυδάς: «Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας όχι καύσωνας»

Για μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κι όχι για καύσωνα κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς. Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος αναφέρει:

«Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για “καύσωνα” στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται.

Στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίες ζέστες. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους∙ εμείς σας παρουσιάζουμε πάντα τεκμηριωμένα στοιχεία.

Οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν εμφανίζονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Καύσωνας ενόψει…»

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για το ενδεχόμενο ενός νέου κύματος καύσωνα μέχρι το τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του αναφέρει:

«”Δεν αποκλείω καύσωνα στις αρχές του μήνα…”

Καλησπέρα!

Με ενισχυμένα μελτέμια με ριπές που θα ξεπεράσουν τα 70 km/h στο κεντρικό Αιγαίο θα κυλίσουν τα επόμενα 24ώρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στα ανατολικά και νότια της χώρας να είναι δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Από την Παρασκευή και μετά τα μελτέμια θα υποχωρήσουν με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο ασταθείς κυρίως στη βορειο-δυτική Ελλάδα όπου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά (σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα) ενώ υπάρχει σαφής τάση για 40 άρια από την Τρίτη 2/9/25 και μετά για 2-3 ημέρες».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στη δυτική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι τοπικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 01-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.