Ηλεία: Δίκυκλο «βούτηξε» στη θάλασσα στο λιμανάκι του Παλουκίου – ΦΩΤΟ

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στο λιμανάκι του Παλουκίου Ηλείας, όταν δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο patrisnews.com, ο οδηγός του δικύκλου δεν πρόσεξε την αλυσίδα που έχει τοποθετηθεί στο σημείο για να εμποδίζει τη διέλευση οχημάτων. Το μηχανάκι χτύπησε επάνω της και εκτοξεύτηκε στο νερό, με τον οδηγό να γλιτώνει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από περαστικούς και κατοίκους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο λιμάνι. Μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκε έντονη κινητικότητα, με κάποιους να σπεύδουν να βοηθήσουν και άλλους να προσπαθούν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Ευτυχώς, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο το δίκυκλο κατέληξε στο βυθό του λιμανιού.

Το περιστατικό πυροδότησε σχόλια και συζητήσεις, καθώς αρκετοί επισήμαναν ότι η αλυσίδα δεν είναι ορατή τη νύχτα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον.