Τα 3 ζώδια που θα βιώσουν χαρά και νέα ξεκινήματα – «Αφήστε στην άκρη το παρελθόν»

Στις 27 Αυγούστου 2025, τρία ζώδια θα βιώσουν μια ευτυχία που δεν έχουν νιώσει εδώ και καιρό. Η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα σημαίνει ότι πρόκειται να συμβούν αλλαγές στην ερωτική ζωή μας.

Αυτό είναι σίγουρα κάτι καλό, αλλά μπορεί στην αρχή να μοιάζει τρομακτικό. Το θέμα είναι ότι εξαρτάται από εμάς. Μας δίνεται η ευκαιρία να νιώσουμε ξανά χαρά, αλλά τι χρειαζόμαστε για να το καταφέρουμε;

Για τρία ζώδια συγκεκριμένα, η 27η Αυγούστου σηματοδοτεί το τέλος ενός δύσκολου κεφαλαίου. Μπορούμε επιτέλους να δούμε το φως μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι. Υπάρχει πλέον χώρος για αισιοδοξία. Αλλά πώς φτάσαμε εδώ;

Δουλέψατε πάνω σε αυτό, και τώρα ήρθε η ώρα να αφήσετε το παρελθόν πίσω σας και να κάνετε χώρο για μία χαρούμενη νέα αρχή που σας προσφέρει το σύμπαν.

Τα 3 ζώδια που θα βιώσουν χαρά και νέα ξεκινήματα

Ταύρος,

Ζυγός,

Σκορπιός

Ταύρος

Η Αφροδίτη είναι ο κυβερνήτη σας και η αντίθεση της με τον Πλούτωνα μπορεί να μοιάζει σαν μια συναισθηματική κάθαρση, Ταύροι. Μπορεί να αφήνετε πίσω σας μια προσδοκία που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε ή μια προσκόλληση που δεν σας εξυπηρετεί.

Τώρα που ξημερώνει μια νέα ημέρα, το βλέπετε όπως πραγματικά είναι: Παρελθόν. Και αξίζει να το αφήσετε στην άκρη.

Στις 27 Αυγούστου, θα παρατηρήσετε πόσο πιο ανάλαφροι αισθάνεστε μόλις συμφιλιωθείτε με την αλήθεια μιας κατάστασης. Αυτή η αποδοχή γίνεται το θεμέλιο για μια νέα χαρά.

Η αποδοχή ήταν και θα είναι πάντοτε η καλύτερη επιλογή. Δεν νιώθετε καμία ανάγκη να παραπονεθείτε ή να συζητήσετε παλιές κόντρες με το άτομο με το οποίο βρίσκεστε σε σχέση.

Είναι ώρα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη νέα γνώση για να εξερευνήσετε τον κόσμο της χαράς μαζί με κάποιον που αγαπάτε και σέβεστε.

Ζυγός

Η Αφροδίτη κυβερνά και το ζώδιό σας, Ζυγοί, και η αντίθεσή της με τον Πλούτωνα σάς δείχνει πού οι δυναμικές εξουσίας έχουν σταθεί εμπόδιο στην ηρεμία σας.

Αυτό είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με την ερωτική σας ζωή. Ευτυχώς, στις 27 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση που θα σας απελευθερώσει κυριολεκτικά το μυαλό. Οι χαρούμενες ημέρες επιστρέφουν ξανά.

Είστε έτοιμοι να δεχτείτε αυτό το είδος χαράς στη ζωή σας; Το βάρος της αβεβαιότητας τελείωσε.

Όχι άλλη αναμονή και όχι άλλη κρυφή εχθρότητα. Ό,τι έχετε να πείτε σε αυτό το άτομο, και ό,τι χρειάζεται να σας πει εκείνο το συζητάτε και τελειώνει εκεί. Μετά από αυτήν τη συζήτηση, το μόνο που απομένει είναι η ελπίδα, η ευτυχία και η ιδέα ότι αυτή η σχέση πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει.

Σκορπιός

Αυτή η διέλευση, η αντίθεση της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα, σας αγγίζει βαθιά, Σκορπιοί. Έχει τη δύναμη να φέρει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα. Ταυτόχρονα σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε πώς θα μπορούσατε να αλλάξετε πολλά πράγματα στη ζωή σας.

Μια σχέση σας, είτε ερωτική είτε φιλική, μπορεί να σας φαίνεται υπερβολική. Αυτό το άτομο είναι σημαντικό για εσάς, αλλά συνειδητοποιείτε επίσης ότι δεν είναι εσείς. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον για να σκεφτείτε.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης της Αφροδίτης, κατανοείτε ότι είναι εντάξει να επιτρέψετε στους άλλους να είναι ο εαυτός τους, αφού δεν μπορείτε να τους ελέγξετε. Αντίθετα, αυτό το ξεχωριστό άτομο στην ζωή σας χρειάζεται να το δείτε όπως πραγματικά είναι. Μόλις το κάνετε, η χαρά θα ακολουθήσει.