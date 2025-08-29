Μύκονος: Θρίλερ με μοντέλο που εντοπίστηκε νεκρό σε ξενοδοχείο

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, σε ξενοδοχείο στη Μύκονο, όπου ένα επιτυχημένο μοντέλο από τη Βραζιλία, εντοπίστηκε νεκρό σε ιδιωτική πισίνα, και σε κωματώδη κατάσταση ένας φίλος του. Στο δωμάτιό τους εντοπίστηκαν σακουλάκια με λευκή σκόνη, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το γνωστό μοντέλο, γιόρταζε τα γενέθλιά του στο νησί των ανέμων μαζί με φίλο του, γνωστό του ηθοποιού αισθησιακών ταινιών στη χώρα τους, και ετοιμάζονταν να πάνε σε πάρτι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, όλα ξεκίνησαν όταν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου σήμανε συναγερμός το Σάββατο, καθώς δέχθηκε κλήση που ανέφερε ότι στην ιδιωτική πισίνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Ορνό, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο άνδρες.

Μία από τις καθαρίστριες του ξενοδοχείου παρατήρησε ότι από το επάνω μπαλκόνι έσταζε νερό. Μαζί με άλλα δύο άτομα από το προσωπικό του ξενοδοχείου μπήκαν στο δωμάτιο απ’ όπου προερχόταν η διαρροή και αντίκρισαν δύο άνδρες αναίσθητους μέσα στην ιδιωτική πισίνα του δωματίου τους.

Η βρετανική «The Sun» αποκαλύπτει ότι ο νεκρός που ανασύρθηκε από την πισίνα είναι ο 25χρονος Γιάγκο Λούιζ ντε Κάμπος ε Σίλβα, που έκανε καριέρα ως μοντέλο στη Βραζιλία. Αυτός που ανασύρθηκε σε κωματώδη κατάσταση είναι ο 23χρονος φίλος του, ηθοποιός αισθησιακών ταινιών Ράιαν Σιλβέιρα, ο οποίος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Η αδελφή του Σιλβέιρα είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι μίλησε με βιντεοκλήση μαζί τους λίγο πριν από το τραγικό συμβάν και της είπαν ότι, όταν θα έβγαιναν από την πισίνα, θα πήγαιναν σε πάρτι. Η ίδια ανέφερε ότι τις πρώτες ημέρες της νοσηλείας του ήταν σε κώμα, όμως πλέον έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο αδελφός της άνοιξε τα μάτια του και έχει αρχίσει να μιλάει, όμως δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα απ’ ό,τι συνέβη στην ιδιωτική πισίνα.

Η Ελληνική Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία, με τη «Sun» να αναμεταδίδει πληροφορίες που βάζουν στο κάδρο μια μυστηριώδη «λευκή σκόνη» συσκευασμένη σε σακουλάκια.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο δωμάτιο του μοντέλου και του ηθοποιού αισθησιακών ταινιών από τη Βραζιλία βρέθηκαν τέσσερα σακουλάκια με λευκή σκόνη, η οποία ερευνάται (μένει να αποσαφηνιστεί αν είναι ηρωίνη ή κοκαΐνη), ενώ παράλληλα στο μπαλκόνι του δωματίου εντοπίστηκε μια χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα.

Η λευκή σκόνη στάλθηκε για εργαστηριακή εξέταση ώστε να αποκαλυφθεί για ποια ουσία πρόκειται, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του Σίλβα.