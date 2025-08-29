Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΤΜ

Έφτασε η ώρα για την πληρωμή του επιδόματος 100 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομές που ολοκλήρωσαν το σεμινάριο σε θέματα διαφορετικότητας και διακρίσεων στην εργασία και πέρασαν το τεστ αξιολόγησης.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, με τα σενάρια το επίδομα να δίνεται λίγο πριν τη ΔΕΘ 2025 να επιβεβαιώνονται.

«Εντός της ημέρας θα δοθεί η εντολή από το υπουργείο και τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πληρωμή», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα είναι διαθέσιμα στο ΑΤΜ είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οποιοδήποτε χρέος προς το Δημόσιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
07:54 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Σήμερα οι τελευταίες πληρωμές στους δικαιούχους

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή (29/8) η καταβολή περισσότερων από 2,44 δισ. ευρώ σε 4,3 εκατομ...
07:32 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση – Αναλυτικός οδηγός

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να λάβουν το επίδομα παιδιού οι δικαιούχοι, με τα χρήματα ...
18:30 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

LAMDA Development – ION Group: Στρατηγική συμφωνία 450 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο The Ellinikon 

Τη δεσμευτική προσφορά από τον Όμιλο ION, εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, γ...
12:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται αύριο

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix