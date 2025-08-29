Θεσσαλονίκη: Το Σάββατο στον εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche – Όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς και το βίντεο λίγο πριν το τροχαίο

Το πρωί του Σαββάτου θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα η 45χρονη οδηγός της Porsche, που ενώ κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα χτύπησε ένα άλλο αυτοκίνητο, τραυματίζοντας σοβαρά τους επιβαίνοντές του.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινείτο με μεγάλη ταχύτητα και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα (μία 26χρονη και ο σύντροφός της) που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η μητέρα της 26χρονης μίλησε στον ANT1, περιγράφοντας την αγωνία που έζησε η οικογένειά της: «Σήμερα την περιμέναμε να ’ρθει. Γι’ αυτό ήταν το παιδί στον δρόμο. Πήγαινε στο αεροδρόμιο να πάρει το αεροπλάνο με τον φίλο της, να έρθουν Ικαρία να μας βρούνε. Για να κάτσουμε κάποιες μέρες μαζί. Τα παιδιά ήρθαν από Αγγλία. Πήγαμε στην κόλαση και ήρθαμε χίλιες φορές μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται, αν ζει το παιδί κι όλα αυτά… Το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή, όμως έχει πολλαπλά κατάγματα και βλάβη στα πνευμόνια».

Η ταυτοποίηση της ιδιοκτήτριας

Το πολυτελές όχημα ανήκει σε μία 45χρονη επιχειρηματία που διατηρεί επιχειρήσεις μανικιούρ – πεντικιούρ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει και δραστηριότητα σε ενεχυροδανειστήρια.

Οι Αρχές την ταυτοποίησαν και στη συνέχεια την εντόπισαν. Η 45χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,8, όταν το όριο είναι 0,25. Το αποτέλεσμα όμως καταγράφηκε αρκετές ώρες μετά το ατύχημα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τα πραγματικά επίπεδα αλκοόλ τη στιγμή της σύγκρουσης. Εις βάρος της 45χρονης σχηματίστηκε δικογραφία και το Σάββατο αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Κρατείται στην Τροχαία Θεσσαλονίκης

Η 45χρονη οδηγός, που κρατείται στην Τροχαία Θεσσαλονίκης, φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι σε κατάσταση σοκ και ότι ακόμη δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη έπεσε σε κάποιες αντιφάσεις καθώς είπε στους αστυνομικούς πως θυμάται ότι κάλεσε στο 100 για να πει ότι ενεπλάκη σε τροχαίο ενώ λίγο νωρίτερα τους είχε πει ότι δεν θυμάται και δεν κατάλαβε αν χτύπησε κάποιο αυτοκίνητο.

Επίσης αρνείται ότι υπήρξε τροχαίο με εγκατάλειψη και λέει ότι όταν βγήκε από το πολυτελές όχημα, έκανε νόημα σε ένα προπορευόμενο όχημα που επέβαιναν δύο φίλοι της, οι οποίοι την μετέφεραν αιμόφυρτη στο νοσοκομείο.

Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι οδηγούσε τη στιγμή της σύγκρουσης. Ωστόσο, μία φίλη της έδωσε άλλη εκδοχή, λέγοντας στο Live News: «Ήμασταν μία παρέα, διασκεδάζαμε, η κοπέλα πήρε το αυτοκίνητο, έφυγε σπίτι και έγινε αυτό που έγινε. Αλλά πιο μπροστά είχαμε πάει στο άλλο μαγαζί και γυρίσαμε να πάρει το αυτοκίνητό της και έγινε το…».

Η ίδια φίλη υποστήριξε πως δεν είχαν καταναλώσει αλκοόλ: «Όχι, εγώ δεν πίνω. Εν τω μεταξύ γι’ αυτό είχα πάρει την Porsche για να πάμε στο άλλο μαγαζί και οδηγούσα μόνο εγώ. Στον γυρισμό μετά, πολύ νορμάλ. Τώρα τι να σας πω, δεν μπορώ να δω πόσο πίνει ο καθένας. Ούτε η ιδιοκτήτρια φάνηκε να είχε πιεί ιδιαίτερα. Η ηλιοροφή έσπασε γιατί ήρθε τούμπα το αυτοκίνητο. Πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν μέσα στα αίματα. Στο ΑΧΕΠΑ. Έχει καταγραφεί και η ώρα και νοσηλεύτηκε».

Διασκέδαζε με τον Τρύφωνα Σαμαρά

Το βράδυ του τροχαίου η 45χρονη επιχειρηματίας διασκέδαζε με τον γνωστό κομμωτή Τρύφωνα Σαμαρά. Ο ίδιος δήλωσε στο Mega ότι γνώρισε τη γυναίκα το προηγούμενο βράδυ και πως εκείνος δεν έχει καμία εμπλοκή στο τροχαίο: «Εγώ χθες την γνώρισα. Πήγαμε για διασκέδαση σε κέντρο. Μετά πήγαμε με την Porsche σε άλλο κατάστημα. Κάθισα συνοδηγός και οδήγησε η φίλη της. Αυτό γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Μείναμε εκεί μέχρι τις 4 παρά. Μετά με άφησαν τα δύο κορίτσια στο ξενοδοχείο και έφυγαν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Οδηγούσε πάλι η φίλη της 45χρονης, γι’ αυτό ήμουν ήσυχος».

Ο κομμωτής πρόσθεσε: «Η ιδιοκτήτρια ήταν αρκετά χαρούμενη, όχι ότι παραπατούσε. Δεν την μαζεύαμε που λέμε. Ήπιαν στα λογικά πλαίσια, αλλά τι να πω».

Βίντεο με την Porsche πριν από το τροχαίο – Είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ιλιγγιώδη ταχύτητα φαίνεται πως είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche. Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στην δημοσιότητα το voria.gr, εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, φαίνεται η Porsche, η οδηγός της οποίας φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Τι είπαν οι δικηγόροι της 45χρονης

«Δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Χτύπησε με το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγιναν οι εξετάσεις. Είναι μία γυναίκα με δύο παιδιά, δεν έχει δώσει δικαιώματα μέχρι σήμερα. Οι εξετάσεις δεν έχουν βγει, τις αναμένουμε», είπε ο ένας εκ των δικηγόρων της 45χρονης, Μιχαήλ Σανίδας.

«Ακόμα η 45χρονη είναι σε σοκ. Φύσηξε και βγήκε 0,08. Έχουμε χάσει ένα ψηφίο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγεί αριστεροτίμονο τιμόνι να έχει κακώσεις από δεξιά;», πρόσθεσε ο άλλος δικηγόρος της 45χρονης, Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Ο Μιχαήλ Σανίδας πρόσθεσε πως η 45χρονη υπέγραψε με δική της ευθύνη ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι, καθώς ήταν σε σοκ. «Της είπαν φυσικά και οι γιατροί, φεύγετε με δικιά σας ευθύνη. Νομικά δεν υπήρχε εγκατάλειψη. Η γυναίκα που την πήρε κάλεσε το 100».