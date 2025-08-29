Θεσσαλονίκη: Βίντεο με την Porsche πριν από το τροχαίο – Είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ιλιγγιώδη ταχύτητα φαίνεται πως είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche, που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/9) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στην δημοσιότητα το voria.gr, εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, φαίνεται η Porsche, η οδηγός της οποίας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Δείτε το βίντεο:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche η 45χρονη επιχειρηματίας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο, παραδέχθηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, η οποία συνελήφθη, είχε καταναλώσει αλκοόλ, και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε αιμοληψία, για να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός της Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.