Θεσσαλονίκη: Βίντεο με την Porsche πριν από το τροχαίο – Είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με την Porsche πριν από το τροχαίο – Είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ιλιγγιώδη ταχύτητα φαίνεται πως είχε αναπτύξει η πολυτελής μαύρη Porsche, που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/9) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στην δημοσιότητα το voria.gr, εκατοντάδες μέτρα πριν από το σημείο του ατυχήματος, φαίνεται η Porsche, η οδηγός της οποίας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα κινούμενο προς Χαλκιδική.

Δείτε το βίντεο:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche η 45χρονη επιχειρηματίας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο, παραδέχθηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, η οποία συνελήφθη, είχε καταναλώσει αλκοόλ, και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε αιμοληψία, για να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός της Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

Φώτο: ΕΡΤ
Φώτο: ΕΡΤ
Φώτο: ΕΡΤ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Μαρινάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν φοροελαφρύνσεις – Τα χρήματα που θα δώσουμε σε παροχές προέρχονται από την ανάπτυξη και ...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

Επιστήμονες προειδοποιεί για μία νέα συνθετική μορφή ζωής μπορεί να «καταστρέψει» την ανθρωπότητα – Τι είναι το «mirror lif...

AnyTrans: Η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε αρχείο, εφαρμογή και μήνυμα σε όλες τις συσκευές iOS
περισσότερα
16:35 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Χανιά: Βίντεο από νέα κλοπή σε κατάστημα της πόλης – Η στιγμή που γυναίκα αρπάζει φόρεμα

Καρέ καρέ καταγράφεται άλλο ένα περιστατικό κλοπής σε κατάστημα στα Χανιά. Ήταν λίγο μετά τις ...
16:15 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Ηλεία – Επιχειρούν και 2 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή, στην Ηλεία. Στο σημείο βρί...
15:36 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Χανιά: Λουόμενη «συνελήφθη» να κάνει ηλιοθεραπεία μέσα σε προστατευμένο χώρο για χελώνες – ΦΩΤΟ

Εκνευρισμό και αγανάκτηση στους αυτόπτες μάρτυρες προκάλεσε το θέαμα μίας γυναίκας να κάνει ηλ...
15:32 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική σύλληψη του 36χρονου μαφιόζου – Είναι συνεργός του διαβόητου «Έντικ»

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 36χρονου που καταζητείτο με ένταλμα σύλληψη...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix