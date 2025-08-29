Ποιες θέσεις δίνουν πρόκριση από το League Phase του Europa και Conference League

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ποιες θέσεις δίνουν πρόκριση από το League Phase του Europa και Conference League

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής τους αντιπάλους τους στο Europa League και το Conference League και ετοιμάζονται για το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Οι φίλοι τους άρχισαν ήδη να κάνουν τα γνωστά σχέδια: από τον προγραμματισμό των ταξιδιών, αν «βγαίνει» οικονομικά να ακολουθήσουν την ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδια, μέχρι και τους υπολογισμούς για το πώς μπορούν να προκριθούν.

Ήδη από την περσινή σεζόν, οι διοργανώσεις δεν έχουν ομίλους αλλά διεξάγονται σε μορφή ενός μεγάλου πρωταθλήματος.

Οι πρώτες 8 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Από την 9η έως και την 24η θέση, οι ομάδες παίζουν Play Offs: η 9η με την 24η, η 10η με την 23η κ.ο.κ.

Αυτό σημαίνει πως τόσο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League όσο και η ΑΕΚ στο Conference League, χρειάζονται είτε μία θέση στην πρώτη 8άδα για απευθείας πρόκριση, είτε οποιαδήποτε άλλη έως την 24η για να εξασφαλίσουν εισιτήριο στα Play Offs.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

  1. Ρόμα (εντός έδρας)
  2. Φέγενορντ (εκτός έδρας)
  3. Βικτόρια Πλζεν (εντός έδρας)
  4. Φερεντσβάρος (εκτός έδρας)
  5. Στουρμ Γκρατς (εντός έδρας)
  6. Γιουνγκ Μπόις (εκτός έδρας)
  7. Γκο Αχέντ Ίγκλις (εντός έδρας)
  8. Μάλμε

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

  1. Λιλ (εκτός έδρας)
  2. Ρεάλ Μπέτις (εντός έδρας)
  3. Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας)
  4. Λιόν (εκτός έδρας)
  5. Γιουνγκ Μπόις (εντός έδρας)
  6. Λουντογκόρετς (εκτός έδρας)
  7. Μπραν (εντός έδρας)
  8. Θέλτα (εκτός έδρας)

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:

  1. Φιορεντίνα (εκτός έδρας)
  2. Σάμροκ Ρόβερς (εντός έδρας)
  3. Τσέλιε (εκτός έδρας)
  4. Αμπερντίν (εντός έδρας)
  5. Κραϊόβα (εντός έδρας)
  6. Σάμσουνσπορ (εκτός έδρας)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Η κυβέρνηση ψάχνει ενόχους αντί για λύσεις αναφέρει η ΕΙΝΑΠ

Μαρινάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν φοροελαφρύνσεις – Τα χρήματα που θα δώσουμε σε παροχές προέρχονται από την ανάπτυξη και ...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

Επιστήμονες προειδοποιεί για μία νέα συνθετική μορφή ζωής μπορεί να «καταστρέψει» την ανθρωπότητα – Τι είναι το «mirror lif...

AnyTrans: Η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε αρχείο, εφαρμογή και μήνυμα σε όλες τις συσκευές iOS
περισσότερα
14:59 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση στο Μονακό για το Conference League, με την ΑΕΚ να μαθαίν...
14:44 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, έμαθε και ο Παναθηναϊκός, ...
14:36 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Europa League: Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην League Phase

Τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League, έμαθε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προ...
10:28 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

US Open: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε – Ο αγώνας κράτησε 4,5 ώρες

Έπειτα από μία συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 4,5 ώρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix