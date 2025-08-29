Ποιες θέσεις δίνουν πρόκριση από το League Phase του Europa και Conference League

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής τους αντιπάλους τους στο Europa League και το Conference League και ετοιμάζονται για το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Οι φίλοι τους άρχισαν ήδη να κάνουν τα γνωστά σχέδια: από τον προγραμματισμό των ταξιδιών, αν «βγαίνει» οικονομικά να ακολουθήσουν την ομάδα σε εκτός έδρας παιχνίδια, μέχρι και τους υπολογισμούς για το πώς μπορούν να προκριθούν.

Ήδη από την περσινή σεζόν, οι διοργανώσεις δεν έχουν ομίλους αλλά διεξάγονται σε μορφή ενός μεγάλου πρωταθλήματος.

Οι πρώτες 8 ομάδες του βαθμολογικού πίνακα προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16». Από την 9η έως και την 24η θέση, οι ομάδες παίζουν Play Offs: η 9η με την 24η, η 10η με την 23η κ.ο.κ.

Αυτό σημαίνει πως τόσο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League όσο και η ΑΕΚ στο Conference League, χρειάζονται είτε μία θέση στην πρώτη 8άδα για απευθείας πρόκριση, είτε οποιαδήποτε άλλη έως την 24η για να εξασφαλίσουν εισιτήριο στα Play Offs.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού:

Ρόμα (εντός έδρας) Φέγενορντ (εκτός έδρας) Βικτόρια Πλζεν (εντός έδρας) Φερεντσβάρος (εκτός έδρας) Στουρμ Γκρατς (εντός έδρας) Γιουνγκ Μπόις (εκτός έδρας) Γκο Αχέντ Ίγκλις (εντός έδρας) Μάλμε

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ:

Λιλ (εκτός έδρας) Ρεάλ Μπέτις (εντός έδρας) Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός έδρας) Λιόν (εκτός έδρας) Γιουνγκ Μπόις (εντός έδρας) Λουντογκόρετς (εκτός έδρας) Μπραν (εντός έδρας) Θέλτα (εκτός έδρας)

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ: