Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Βρέθηκαν στο σπίτι του ρούχα με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ., όπλα και ναρκωτικά

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά βρίσκεται 38χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη το πρωί του περασμένου Σαββάτου (23/08) στον Ταύρο.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας.

Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

  • ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
  • -62- φυσίγγια,
  • αυτοσχέδιο βεγγαλικό,
  • -28- κροτίδες,
  • σπαθί,
  • πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
  • γεμιστήρας με -6- φυσίγγια,
  • ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,
  • -2- μάσκες τύπου full face,
  • μάσκα κάλυψης προσώπου,
  • μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
  • μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
  • το χρηματικό ποσό των -8.360- ευρώ.

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, όπλων, ναρκωτικών και βεγγαλικών και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

