Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για ελέγχους πυρασφάλειας σε συναυλιακούς χώρους

Τη διενέργεια εντατικών ελέγχων πυρασφάλειας σε συναυλιακούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Για αυτό το λόγο απέστειλε έγγραφη παραγγελία προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής).

Με την παραγγελία του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διεξαχθούν έλεγχοι πυρασφάλειας σε χώρους ή/ και σε καταστήματα διασκέδασης που φιλοξενούν συναυλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για προληπτικό μέτρο, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταστάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τους θεατές συναυλιακών εκδηλώσεων.

Με την ίδια παραγγελία, οι αρμόδιες Αρχές εντέλλονται να διεξάγουν ελέγχους ακόμη και ως προς τις άδειες λειτουργίας των συναυλιακών χώρων- και ανάλογα με την περίπτωση των κέντρων διασκέδασης.