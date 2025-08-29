Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για ελέγχους πυρασφάλειας σε συναυλιακούς χώρους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική εντολή για ελέγχους πυρασφάλειας σε συναυλιακούς χώρους
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Τη διενέργεια εντατικών ελέγχων πυρασφάλειας σε συναυλιακούς χώρους της Κεντρικής Μακεδονίας, ζητεί ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Για αυτό το λόγο απέστειλε έγγραφη παραγγελία προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής).

Με την παραγγελία του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διεξαχθούν έλεγχοι πυρασφάλειας σε χώρους ή/ και σε καταστήματα διασκέδασης που φιλοξενούν συναυλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για προληπτικό μέτρο, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταστάσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο τους θεατές συναυλιακών εκδηλώσεων.

Με την ίδια παραγγελία, οι αρμόδιες Αρχές εντέλλονται να διεξάγουν ελέγχους ακόμη και ως προς τις άδειες λειτουργίας των συναυλιακών χώρων- και ανάλογα με την περίπτωση των κέντρων διασκέδασης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νιώθετε ατονία, χάνετε μαλλιά ή έχετε ακμή; Ίσως σας λείπει αυτό το βασικό μέταλλο

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Μαρινάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν φοροελαφρύνσεις – Τα χρήματα που θα δώσουμε σε παροχές προέρχονται από την ανάπτυξη και ...

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ και τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ

AnyTrans: Η εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε κάθε αρχείο, εφαρμογή και μήνυμα σε όλες τις συσκευές iOS

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτο σε αυτή την εικόνα αποκαλύπτει την κρυφή πλευρά της προσωπικότητάς σας
περισσότερα
13:25 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Λακωνία: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Γερολιμένα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Γερολιμέν...
13:16 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φε...
13:11 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche η 45χρονη επιχειρηματίας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύ...
12:43 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού της

Ατύχημα μέσα στο σπίτι της είχε μία 76χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix