Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche η 45χρονη επιχειρηματίας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/09) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, παραδέχθηκε πως εκείνη οδηγούσε το πολυτελές όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, η οποία συνελήφθη, είχε καταναλώσει αλκοόλ, και αυτή την ώρα οδηγείται στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο αίμα της.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός της Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.