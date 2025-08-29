Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/09) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, πρόκειται για μία 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο εάν η ίδια οδηγούσε την Porsche τη στιγμή που σημειώθηκε το τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός της Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.