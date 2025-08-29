Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο

Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/09) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, πρόκειται για μία 45χρονη επιχειρηματία, ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο εάν η ίδια οδηγούσε την Porsche τη στιγμή που σημειώθηκε το τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι η Porsche κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης.

Φώτο: ΕΡΤ
Φώτο: ΕΡΤ
Φώτο: ΕΡΤ

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να τραυματιστούν δύο άτομα που επέβαιναν στο έτερο όχημα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η μία από τους δύο τραυματίες είναι γυναίκα και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Ο οδηγός της Porsche, φαίνεται πως απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο, προτού φτάσουν οι αρμόδιες Αρχές.

 

