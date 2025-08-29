Χαλκιδική: Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι στην παραλία της Καλλιθέας – Συνελήφθη ο πατέρας του

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) στην παραλία Καλλιθέας, στη Χαλκιδική, όταν ένα 4χρονο αγοράκι με καταγωγή από την Σερβία, παραλίγο να πνιγεί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 4χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, και στην συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και έπειτα στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για νοσηλεία.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».