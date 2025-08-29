Χαλκιδική: Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι στην παραλία της Καλλιθέας – Συνελήφθη ο πατέρας του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκιδική: Παραλίγο να πνιγεί 4χρονο αγοράκι στην παραλία της Καλλιθέας – Συνελήφθη ο πατέρας του

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) στην παραλία Καλλιθέας, στη Χαλκιδική, όταν ένα 4χρονο αγοράκι με καταγωγή από την Σερβία, παραλίγο να πνιγεί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στον 4χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, και στην συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και έπειτα στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για νοσηλεία.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Νέες εκπτώσεις και δωρεάν μετακινήσεις για νησιώτες μέσω του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές – Η ανάρτηση Κικίλια

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
13:25 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Λακωνία: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στον Γερολιμένα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Γερολιμέν...
13:16 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φε...
13:11 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε την Porsche η 45χρονη επιχειρηματίας – Είχε καταναλώσει αλκοόλ

Η 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύ...
12:43 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού της

Ατύχημα μέσα στο σπίτι της είχε μία 76χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix