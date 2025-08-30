Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς ως «στασιαστές»

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Μονή Σινά με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να μένει εγκλωβισμένος εντός της Μονής και να προχωρεί στη διαγραφή από το μοναχολόγιο των 11 μοναχών που εκδίωξε από το Μοναστήρι, ως πραξικοπηματίες. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι στην περίπτωση που αρχίσει η διαδικασία διαδοχής, οι μοναχοί που διεγράφησαν δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής .

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τους, εφόσον οι έντεκα αυτοί μοναχοί ζητήσουν εγγράφως συγγνώμη για τις ενέργειές τους. Το «θρίλερ» στη Μονή Σινά παραμένει ενεργό, με πηγές του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής διατεθειμένος να επιτρέψει την είσοδο επισκεπτών στο μοναστήρι, εφόσον δεν απομακρυνθούν από τον χώρο από τον περιβάλλοντα χώρο οι έντεκα αυτοί μοναχοί.

Παράλληλα, έχει κάνει έκκληση να συνεχιστεί η τροφοδοσία και σε φάρμακα αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης της Μονής.

Υπενθυμίζεται ότι χτες Παρασκευή, με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρείχε τη στήριξη του στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, επισημαίνοντας ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ηγούμενος.

Σε συνέντευξή του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισήμανε ότι «δεν έχουμε εμπλοκή στα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα της Μονής, τα οποία παρακολουθούμε στενά. Ενέχουν, βεβαίως, τον κίνδυνο περαιτέρω περιπλοκής μίας υπόθεσης που προσπαθούμε να διαχειριστούμε σε συνεργασία με τις Αρχές της Αιγύπτου».