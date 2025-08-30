Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς ως «στασιαστές»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε 11 μοναχούς ως «στασιαστές»

Συνεχίζεται το θρίλερ στη Μονή Σινά με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να μένει εγκλωβισμένος εντός της Μονής και να προχωρεί στη διαγραφή από το μοναχολόγιο των 11 μοναχών που εκδίωξε από το Μοναστήρι, ως πραξικοπηματίες. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι στην περίπτωση που αρχίσει η διαδικασία διαδοχής, οι μοναχοί που διεγράφησαν δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής .

Ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ,  ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τους, εφόσον οι έντεκα αυτοί μοναχοί ζητήσουν εγγράφως συγγνώμη για τις ενέργειές τους.  Το «θρίλερ» στη Μονή Σινά παραμένει ενεργό, με πηγές του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού να υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής διατεθειμένος να επιτρέψει την είσοδο επισκεπτών στο μοναστήρι, εφόσον δεν απομακρυνθούν από τον χώρο από τον περιβάλλοντα χώρο οι έντεκα αυτοί μοναχοί.

Παράλληλα, έχει κάνει έκκληση να συνεχιστεί η τροφοδοσία και σε φάρμακα αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης της Μονής.

Υπενθυμίζεται ότι χτες Παρασκευή, με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρείχε τη στήριξη του στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, επισημαίνοντας ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ηγούμενος.

Σε συνέντευξή του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισήμανε ότι «δεν έχουμε εμπλοκή στα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα της Μονής, τα οποία παρακολουθούμε στενά. Ενέχουν, βεβαίως, τον κίνδυνο περαιτέρω περιπλοκής μίας υπόθεσης που προσπαθούμε να διαχειριστούμε σε συνεργασία με τις Αρχές της Αιγύπτου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

ΙΕΛΚΑ: Πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο 2025 στο +1,59% – Οι τιμές των σχολικών

Σε τροχιά ανάκαμψης οι διακοπές των Ελλήνων- Τα στοιχεία για την κίνηση φέτος

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3

Hellen Schweizer: Η γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι «αληθινό βαμπίρ» αποκαλύπτει τι τρώει
περισσότερα
21:49 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε ολοσχερώς τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Ένας νεκρός

Μια κατολίσθηση που σημειώθηκε το Σάββατο στην δυτική Νορβηγία παρέσυρε καταστρέφοντας ένα τμή...
20:52 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Η Ε.Ε. πιέζει τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστινίους για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.) κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την άρνησή τους να χορηγήσουν...
20:28 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Κοπεγχάγη: Νέες και στοχευμένες κυρώσεις στην Ρωσία αποφάσισαν οι ΥΠΕΞ της Ε.Ε. – Τι είπαν για την Μέση Ανατολή

Στα θέματα που συζητήθηκαν, στις αποφάσεις και στις διαφωνίες των υπουργών των κρατών μελών τη...
19:54 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ρωσία: Ανακοίνωσε συνεχείς επιθέσεις σε όλο το ουκρανικό μέτωπο – Τι λέει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου για τις επιχειρήσεις

Ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μια ασταμάτητη επίθεση κατά μήκος σχεδόν όλης της γραμμής το...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix