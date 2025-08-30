Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: «Η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων» – Η επίσημη ανακοίνωση για την ματαίωση της συναυλίας τους στα Ιωάννινα

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννινα συναυλία
Πηγή: ΕΡΤ

Μία κοινή συναυλία στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα ήταν προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα (30/8) η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας με το συγκρότημα Melisses. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα το στέγαστρο που είχε στηθεί για το μουσικό γεγονός κατέρρευσε,  λόγω ενός δυνατού αέρα που κράτησε λίγα λεπτά.

Εξαιτίας αυτού του αναπάντεχου γεγονότος η συναυλία ματαιώθηκε, με τους διοργανωτές της μουσικής βραδιάς να δημοσιεύουν μία κοινή ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση γνωστοποιείται η ματαίωση της συναυλίας, ενώ οι διοργανωτές σημειώνουν ότι κανένας από τους συντελεστές δεν βρισκόταν στη σκηνή, ούτε στο περιβάλλοντα χώρο, και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Ματαίωση της συναυλίας του «2nd P&I Open Air Festival» λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Σήμερα (30/08/2025), περί τις 16:40-17:10, ήτοι, περίπου τρεις ώρες πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης συναυλίας του “2nd P&I Open Air Festival” η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων που ξέσπασαν για 5 και πλέον λεπτά, με μορφή ανεμοστρόβιλου, που μετέτρεψε τον χώρο σε βομβαρδισμένο τοπίο, καταστρέφοντας όλο το επάνω μέρος της σκηνής εμφάνισης των καλλιτεχνών.

Ευτυχώς, κατά το συμβάν, κανείς από τους συντελεστές δεν βρισκόταν στη σκηνή, ούτε και στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα. Υπό τις άνω συνθήκες, η Ρ&Ι και η εταιρία παραγωγής Galaxias Live Productions, αποφάσισαν από κοινού, όπως για την προστασία του κοινού, των καλλιτεχνών: Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Χρήστου Μάστορα & ΜΕΛΙSSES και όλων των συντελεστών της συναυλίας, να ματαιώσουν τη σημερινή εκδήλωση».

Ιωάννινα συναυλία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ μετά τα 50: Τα πιο συχνά προβλήματα και πώς να τα λύσετε για αξέχαστες στιγμές

Τα «Cat Eye» νύχια σε ουδέτερους τόνους της Vanessa Hudgens θα γίνει το απόλυτο φθινοπωρινό τρεντ – Δείτε video

Σε τροχιά ανάκαμψης οι διακοπές των Ελλήνων- Τα στοιχεία για την κίνηση φέτος

Οι εκπτώσεις τελείωσαν, οι προσφορές συνεχίζονται – Πώς κινήθηκε η αγορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το πάντα στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορείτε να κάνετε αυτήν την πράξη να βγάζει λογική τραβώντας μόνο μία γραμμή; Έχετε 14 δευτερό...
περισσότερα
20:03 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Λίλιαν Αρχοντή: «Χωρίσαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης μου, έζησα έναν πολύ γλυκό εφιάλτη»

Συνέντευξη στην «ON Time» έδωσε η Λίλιαν Αρχοντή, η οποία έγινε ευρέως γνωστή τις σεζόν 1998-2...
19:29 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Οι φωτογραφίες με τα άγρια ζώα από το ταξίδι της στην Αφρική – «Αυτό που θα θυμάμαι πάντα…»

Στην Αφρική βρέθηκαν η Ιζαμπέλλα Φούλοπ και ο Γιώργος Δερβίσης για το ταξίδι του μέλιτός τους....
18:33 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Νάνσυ Παραδεισανού: «Έχω φοβηθεί σύντροφό μου, ήξερα ότι έπρεπε να τελειώσω κάθε επικοινωνία»

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή έκανε η Νάνσυ Παραδεισανού, στο νέο βίντεο που ανέβασε σ...
18:16 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα υποβάλει μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα – «Είναι πικραμένος, αγανακτισμένος και προδομένος», λέει ο δικηγόρος του

Έναν πολύ δύσκολο Αύγουστο πέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρε...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix