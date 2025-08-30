Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος – Χρήστος Μάστορας: «Η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων» – Η επίσημη ανακοίνωση για την ματαίωση της συναυλίας τους στα Ιωάννινα

Μία κοινή συναυλία στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα ήταν προγραμματισμένο να δώσουν σήμερα (30/8) η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας με το συγκρότημα Melisses. Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα το στέγαστρο που είχε στηθεί για το μουσικό γεγονός κατέρρευσε, λόγω ενός δυνατού αέρα που κράτησε λίγα λεπτά.

Εξαιτίας αυτού του αναπάντεχου γεγονότος η συναυλία ματαιώθηκε, με τους διοργανωτές της μουσικής βραδιάς να δημοσιεύουν μία κοινή ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση γνωστοποιείται η ματαίωση της συναυλίας, ενώ οι διοργανωτές σημειώνουν ότι κανένας από τους συντελεστές δεν βρισκόταν στη σκηνή, ούτε στο περιβάλλοντα χώρο, και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Ματαίωση της συναυλίας του «2nd P&I Open Air Festival» λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Σήμερα (30/08/2025), περί τις 16:40-17:10, ήτοι, περίπου τρεις ώρες πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης συναυλίας του “2nd P&I Open Air Festival” η σκηνή κατέρρευσε λόγω αιφνίδιων εντονότατων ανέμων που ξέσπασαν για 5 και πλέον λεπτά, με μορφή ανεμοστρόβιλου, που μετέτρεψε τον χώρο σε βομβαρδισμένο τοπίο, καταστρέφοντας όλο το επάνω μέρος της σκηνής εμφάνισης των καλλιτεχνών.

Ευτυχώς, κατά το συμβάν, κανείς από τους συντελεστές δεν βρισκόταν στη σκηνή, ούτε και στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα. Υπό τις άνω συνθήκες, η Ρ&Ι και η εταιρία παραγωγής Galaxias Live Productions, αποφάσισαν από κοινού, όπως για την προστασία του κοινού, των καλλιτεχνών: Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου, Χρήστου Μάστορα & ΜΕΛΙSSES και όλων των συντελεστών της συναυλίας, να ματαιώσουν τη σημερινή εκδήλωση».