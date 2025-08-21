Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα – Αντώνη Ρέμο: «Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό»

Διακοπές στην Κεφαλονιά κάνουν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Αντώνης Ρέμος. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες ανέβηκε μία κοινή φωτογραφία τους στο διαδίκτυο, από βραδινή τους έξοδο, την οποία σχολίασαν το πρωί της Πέμπτης (21/8) στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Η Μαρία Αντωνά που εδώ και αρκετό καιρό είναι σε σχέση με τον παρουσιαστή, βλέποντας το στιγμιότυπο αναφέρθηκε στην ομοιότητά του με τον τραγουδιστή και αποκάλυψε πως έχει τύχει κόσμος να τους μπερδέψει.

Σχολιάζοντας την φωτογραφία του Γιώργου Λιάγκα με τον Αντώνη Ρέμο, η Μαρία Αντωνά είπε ότι: «Θα μπορούσαν να είναι αδέλφια, όχι ξαδέλφια. Θέλω να σας πω ότι πολλές φορές τους μπερδεύουν. Έχει τύχει περίπτωση να πάει άνθρωπος να χαιρετήσει τον Γιώργο και να του πει: “Αντώνη μου, πόσο πολύ αγαπώ τα τραγούδια σου!”. Αλήθεια. Κι όμως, σας λέω αλήθεια, πολύς κόσμος. Ο Γιώργος γελάει, δεν λέει τίποτα».

«Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό, είναι απίστευτο. Είναι πολύ ταιριαστοί και έχουν και ίδια γούστα στα φαγητά. Είναι πάρα πολύ καλοφαγάδες. Είναι φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλοί φίλοι. Δεν ήταν τυχαία η συνάντησή τους. Είναι μαζί στο Ιόνιο και περνάνε φανταστικά», πρόσθεσε η σύντροφος του παρουσιαστή.

