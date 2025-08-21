Ανδρομάχη: Έκανε μάθημα φωνητικής στον γιο της – Το γλυκό βίντεο στο TikTok

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ανδρομάχη
Φωτογραφία: Instagram/andromache_dim

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου του 2024 η ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη άλλαξε για πάντα, αφού ήρθε στη ζωή ο γιος τους. Οι δύο καλλιτέχνες ανά διαστήματα ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο με τον καρπό του έρωτά τους, ωστόσο πάντα προσέχουν να καλύπτουν το προσωπάκι του, σε μία προσπάθεια να προστατέψουν την ιδιωτική του ζωή.

Η τραγουδίστρια πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε ένα πολύ γλυκό βίντεο με τον γιο της, στο προφίλ της στο TikTok.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε μαμά και γιο στην παραλία, να κάθονται σε μία ξαπλώστρα. Η ερμηνεύτρια έχει τυλίξει το μωρό της με μία πετσέτα και ενώ το έχει ξαπλωμένο πάνω της, του κάνει μάθημα φωνητικής.

Το αγοράκι έχοντας μία πιπίλα στο στόμα του, αντιγράφει τους ήχους που κάνει η μητέρα του και το αποτέλεσμα κάνει όσους βλέπουν το βίντεο να “λιώνουν”.

«Φωνητική με μπεμπάκο», έχει γράψει η Ανδρομάχη στο πολύ τρυφερό TikTok της.

@andromache_dim Παιδάκιιι μουυυυ🤣🥹😍🩵 #tik_tok #fyp #fy #mpesfypgamw #myson ♬ πρωτότυπος ήχος – Andromache_dim

