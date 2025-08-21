Κατερίνα Καραβάτου: Ευχήθηκε συγκινημένη στον Κρατερό Κατσούλη για τα γενέθλιά του – «Να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα (21/8) ο Κρατερός Κατσούλης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και παρουσιαστής γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1971 και το πρωί της Πέμπτης η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να του ευχηθεί, μέσα από την εκπομπή της. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της μιλώντας για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των δύο παιδιών της.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη της εκπομπή της, η Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε: «Θέλω να πω χρόνια πολλά στον Κρατερό που έχει τα γενέθλιά του. Να του ευχηθώ να είναι πάντα γερός και δυνατός. Να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα και να φροντίζει τα παιδάκια μας, όπως το κάνει».

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καραβάτου ήταν παντρεμένη με τον Κρατερό Κατσούλη για 10 χρόνια. Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά: την Αέλια, που γεννήθηκε το 2011 και τον Αρίωνα-Ιωάννη, που γεννήθηκε το 2016. Ο Κρατερός Κατσούλης και η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2021.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «Breakfast@Star» ο Κρατερός Κατσούλης, είχε πει ότι: «Εγώ είμαι ένας πατέρας με δύο ανήλικα παιδιά. Με την Κατερίνα μεγαλώνουμε μαζί τα παιδιά, δεν είναι ότι τα έχει κάποιος το Σαββατοκύριακο και την υπόλοιπη εβδομάδα κάποιος άλλος».

«Με την Κατερίνα προσπαθούμε και δουλεύουμε για τη συνεπιμέλεια από την πρώτη στιγμή που χωρίσαμε μέχρι σήμερα και αυτός είναι ο σκοπός. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε για να μένουμε μόνοι μας, θεωρώ ότι είναι πολύ υγιές κανείς να προχωράει και φυσικά να έχει σχέσεις», είχε προσθέσει.

