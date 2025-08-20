Κατερίνα Καραβάτου: «Έπαθα σοκ, πήγα εκεί και μιλούσε με έναν άγνωστο άνθρωπο» – Αποκαλύπτει τι συνέβη στον γιο της

Με αφορμή το θέμα για τους κινδύνους που εγκυμονούν στο διαδίκτυο για τα παιδιά και το πώς μπορούν οι γονείς να λάβουν τα μέτρα τους, η Κατερίνα Καραβάτου θέλησε να μοιραστεί μια δική της ιστορία με τον γιο της, Αρίωνα, που την σόκαρε.

«Θέλω να σας πω μια πραγματική ιστορία που συνέβη με τον γιο μου, τον Αρίωνα ο οποίος είναι εννέα ετών. Βρέθηκε σε ένα άλλο σπίτι και έπαιζε, εμείς δεν έχουμε πολλά πολλά τέτοια, και φορούσε ακουστικά. Εγώ δεν θέλω να απομονώνεται τις ώρες που μπορεί να παίζει. Εμείς οι ενήλικες ήμασταν σε έναν χώρο, το παιδάκι σε έναν άλλο χώρο και μιλάει μόνο του», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε στη συνέχεια: «Και σκέφτομαι, “τι λέει ο Αριώνας; Μήπως με φωνάζει και δεν έχω καταλάβει”. Και πάω εκεί, και μιλούσε με κάποιον άνθρωπο, άγνωστο, μέσα από μια πλατφόρμα gaming. Έπαθα σοκ. Σκέφτηκα πώς μπόρεσε το παιδάκι να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα και να αρχίσει να μιλάει με έναν άγνωστο. Δεν τον ήξερε, ρώτησα».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καραβάτου πρόσθεσε: «Σας εξηγώ ότι ήταν δέκα λεπτά εκεί μόνο του το παιδάκι και είχε γίνει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα. Μετά άρχισα να ψάχνω. Κάναμε πολλές συζητήσεις ότι δε δίνουμε κωδικούς ποτέ, δε μιλάμε ποτέ με άγνωστους ανθρώπους ποτέ».