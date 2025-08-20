Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Αποφάσισα να φορέσω για πρώτη φορά στην ζωή μου σορτσάκι στο γυμναστήριο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χρυσηίδα Γκαγκούτη
Φωτογραφία: Instagram/chryshida_gag

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το κανάλι της στο Youtube, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 100 χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, και μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να αγαπηθεί για τον χαρακτήρα της και το ταλέντο της. Μάλιστα, ασχολείται επαγγελματικά και με το τραγούδι, με το κοινό της να την ακολουθεί φανατικά όπου εμφανίζεται.

Η youtuber και τραγουδίστρια με ένα story που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, αποκάλυψε πως την Τρίτη (19/8) φόρεσε για πρώτη φορά σορτσάκι στο γυμναστήριο και προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Στην ανάρτησή της, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε να φοράει ένα σορτσάκι ενώ βρίσκεται στο γυμναστήριο.

Η αγαπημένη youtuber έγραψε στο story της: «Σήμερα αποφάσισα να φορέσω για πρώτη φορά στην ζωή μου σορτσάκι στο γυμναστήριο, πιο πολύ γιατί όλο το καλοκαίρι έβγαλα έργα με την ζέστη.

Το είχα αγοράσει πολύ πιο πριν, αλλά δίσταζα φουλ να φορέσω κάτι που δεν με κολακεύει, πόσω μάλλον ενώ κινούμαι και μάλιστα σε έναν χώρο που πιστεύουμε ότι κατά βάση κρινόμαστε».

«Και αλήθεια δεν ξέρω αν φταίει η αποφασιστικότητα ή οι φίλοι μου που τους ρώτησα «πώς είμαι; Να πάω;» και κάνανε eye rolling για την βλακεία που σκέφτηκα ή ο γυμναστής μου που είναι το πιο γλυκό παιδί στην γη όλη, αλλά ένιωσα φουλ κουλ.

Εν μέρει αδιάφορη πληροφορία αλλά ένιωσα την ανάγκη να την μοιραστώ, γιατί πολλά παιδιά νιώθετε περίεργα να πάτε γυμναστήριο περισσότερο για την κατακραυγή και σίγουρα έπειτα από τόσους μήνες ένα έχω να πω: Οι αληθινά γυμναστηριακοί δεν κρίνουν ποτέ και σέβονται την προσπάθεια του καθένα.

Εκείνοι που σε κάνουν να νιώθεις περίεργα είναι οι εφετζήδες, και υποφέρουν πιο πολύ από σένα! Do your thing no matter what», συνέχισε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αιμορροΐδες: Οι top 7 τροφές για να τις προλάβετε και να τις αντιμετωπίσετε φυσικά

Μπορούν τα ζεστά ροφήματα να προκαλέσουν καρκίνο; Πόσο πρέπει να πίνουμε, σύμφωνα με μελέτη

MyCoast: «Τσουνάμι» από καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλίας – «Πρωταγωνίστριες» Χαλκιδική και Ανατολική Αττική

Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

Τεστ προσωπικότητας: Ο ήλιος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει εικόνα αποκαλύπτει αν είστε καλός άνθρωπος

Τι σημαίνει η φράση «λαμβάνει σάρκα και οστά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Έφη Γκούτα: Η αποστομωτική απάντηση σε σκληρό σχόλιο που δέχτηκε στο TikTok – «Πάλι καλά που υπάρχουν και οι σχολιαστές…»

Σε καθημερινό φαινόμενο έχει εξελιχθεί το να δέχονται διάσημες μητέρες ντροπιαστικά σχόλια στα...
12:12 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

Την Τρίτη (19/8) έγινε γνωστό πως στο Ηράκλειο της Κρήτης γυναίκα κατήγγειλε ότι οδηγός ταξί τ...
10:48 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα, όπως εγώ την είχα ή την έχω ανάγκη»

Συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» έδωσε η Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία ύστερα από ένα διάστημα αποχής...
09:59 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Νικόλ Κίντμαν: Οι σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους

Η Νικόλ Κίντμαν εκτός από μία πολυβραβευμένη και παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, είναι και μία ευτυ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο