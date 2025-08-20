Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Αποφάσισα να φορέσω για πρώτη φορά στην ζωή μου σορτσάκι στο γυμναστήριο…»

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το κανάλι της στο Youtube, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 100 χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, και μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να αγαπηθεί για τον χαρακτήρα της και το ταλέντο της. Μάλιστα, ασχολείται επαγγελματικά και με το τραγούδι, με το κοινό της να την ακολουθεί φανατικά όπου εμφανίζεται.

Η youtuber και τραγουδίστρια με ένα story που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, αποκάλυψε πως την Τρίτη (19/8) φόρεσε για πρώτη φορά σορτσάκι στο γυμναστήριο και προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Στην ανάρτησή της, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη δημοσίευσε μία φωτογραφία της, στην οποία την βλέπουμε να φοράει ένα σορτσάκι ενώ βρίσκεται στο γυμναστήριο.

Η αγαπημένη youtuber έγραψε στο story της: «Σήμερα αποφάσισα να φορέσω για πρώτη φορά στην ζωή μου σορτσάκι στο γυμναστήριο, πιο πολύ γιατί όλο το καλοκαίρι έβγαλα έργα με την ζέστη.

Το είχα αγοράσει πολύ πιο πριν, αλλά δίσταζα φουλ να φορέσω κάτι που δεν με κολακεύει, πόσω μάλλον ενώ κινούμαι και μάλιστα σε έναν χώρο που πιστεύουμε ότι κατά βάση κρινόμαστε».

«Και αλήθεια δεν ξέρω αν φταίει η αποφασιστικότητα ή οι φίλοι μου που τους ρώτησα «πώς είμαι; Να πάω;» και κάνανε eye rolling για την βλακεία που σκέφτηκα ή ο γυμναστής μου που είναι το πιο γλυκό παιδί στην γη όλη, αλλά ένιωσα φουλ κουλ.

Εν μέρει αδιάφορη πληροφορία αλλά ένιωσα την ανάγκη να την μοιραστώ, γιατί πολλά παιδιά νιώθετε περίεργα να πάτε γυμναστήριο περισσότερο για την κατακραυγή και σίγουρα έπειτα από τόσους μήνες ένα έχω να πω: Οι αληθινά γυμναστηριακοί δεν κρίνουν ποτέ και σέβονται την προσπάθεια του καθένα.

Εκείνοι που σε κάνουν να νιώθεις περίεργα είναι οι εφετζήδες, και υποφέρουν πιο πολύ από σένα! Do your thing no matter what», συνέχισε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.